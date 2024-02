Požar v elitni četrti Dake zahteval najmanj 43 življenj

Iz prestolnice Bangladeša Dake poročajo o najmanj 43 ljudeh, ki so izgubili življenje v požaru v sedemnadstropnem objektu v eni izmed tamkajšnjih elitnih stanovanjskih četrti. Več deset oseb je tudi ranjenih, poroča AFP.

Ogenj je stavbo zajel zvečer po lokalnem času. »Doslej je v požaru umrlo 43 ljudi,« je izjavil bangladeški minister za zdravje Samanta Lal Sen, po obisku dveh bolnišnic v Daki. Po njegovih besedah se najmanj 40 poškodovanih zdravi v glavni mestni bolnišnici, specializirani za opekline.

Predstavnik gasilske enote Mohammad Shihab je povedal, da je ogenj izbruhnil v eni izmed priljubljenih restavracij, in sicer ob 21.50 po lokalnem času (15.50 po srednjeevropskem času) in se hitro razširil v zgornja nadstropja, kjer je bilo ujetih veliko ljudi. Gasilci so požar ukrotili v dveh urah. Živih so rešili 75 ljudi.

FOTO: Munir Uz Zaman/AFP

FOTO: Munir Uz Zaman/AFP

FOTO: Munir Uz Zaman/AFP

