Požar v prenatrpanem indonezijskem zaporu zahteval 41 smrtnih žrtev

FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

FOTO: Fajrin Raharjo/AFP

V prenatrpanem zaporu Tangerang blizu indonezijske prestolnice Džakarta je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar, ki je zahteval najmanj 41 smrtnih žrtev, več deset ljudi je bilo poškodovanih. V zaporu je zagorelo, ko je večina zapornikov spala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Gasilci so požar, ki je divjal večinoma v delu zapora, kjer so zaprti zaporniki zaradi obtožb o nedovoljeni trgovini z mamili, pogasili okoli 3. ure po lokalnem času. Oblasti še preiskujejo vzrok požara, a sumijo, da je bila morda kriva napaka na električni napeljavi.V zaporu je sicer zaprtih nekaj več kot 2000 zapornikov, kar je trikrat več, kot je njegova kapaciteta.Indonezijski zapori, kje je zaprtih okoli 270.000 ljudi, so pogosto prenatrpani. Vladajo tudi nehigienske razmere. Prav tako so pogosti pobegi iz zaporov.