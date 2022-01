Požar v stolpnici v Bronxu usoden za najmanj 19 ljudi

Eno izmed stanovanjskih stolpnic v newyorški četrti Bronx je okoli 11. ure po lokalnem času zajel požar, ki je bil usoden za najmanj 19 ljudi, poroča CNN. Med žrtvami so tudi otroci. Požar je izbruhnil v dvoetažnem stanovanju v drugem oziroma tretjem nadstropju 19-nadstropne stolpnice.

CNN, ki se sklicuje na komisarja newyorških gasilcev Daniela Nigra, poroča tudi o 63 poškodovanih, med njimi so jih 32 s hudimi poškodbami, ki ogrožajo njihova življenja, odpeljali v bolnišnice.

FOTO: Scott Heins/AFP

»To je strašen, strašen in boleč trenutek za New York,« se je na nesrečo odzval župan New Yorka Eric Adams. Pri gašenju požara se je angažiralo okoli 200 gasilcev.

FOTO: Scott Heins/AFP

Gre za že drugi požar s tragičnimi posledicami v ZDA v zadnjem času. Pred dnevi je požar v stolpnici v Filadelfiji zahteval 12 življenj, tudi tedaj so bili med žrtvami tudi otroci.

FOTO: Lloyd Mitchell/Reuters