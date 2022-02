Poziv Putinu, naj sname zanko z ukrajinskega vratu

2.

Javno mnenje

/ V vsak pol posegajo drugi novi akterji, Borut Pahor ostaja na vrhu

Gibanje Svoboda jemlje v bazi SD, Levice, LMŠ in SAB, Naša dežela in Povežimo Slovenijo pa posegata k SDS in NSi, kažejo rezultati februarskega Barometra.