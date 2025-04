Pravica do azila le za moške srednjega razreda

V nadaljevanju preberite:

Nastajajoča koalicija se še ni uspela uskladiti glede nove migracijske politike. Medtem ko v SPD branijo svojo politiko, ki da je uspešno zajezila nezakonite migracije in povečala deportacije, konservativci zahtevajo zaostritev azilnih pravil. Olja je na ogenj prilila tudi izjava vodje Zveznega urada za migracije in azil Hansa-Eckharda Sommerja, da bi morali odpraviti individualno pravico do azila, saj da privilegira moške srednjega razreda in zapostavlja ženske, bolne in otroke. Namesto tega bi uvedel humanitarne kontingente.