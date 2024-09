Angela Merkel odprla meje, zdaj bi jih pri CDU zaprli

V nadaljevanju preberite:

Vladne stranke in največja opozicijska stranka CDU danes načrtujeta nove pogovore o migracijski politiki. Opozicija zahteva rigorozne omejitve migracij, ki pa bi zahtevale tudi spremembe ustave, zakonodaje in evropskih pravil. Kritiki opozarjajo, da so predlogi CDU neustavni, a v delu koalicije, predvsem liberalni FDP, so pripravljeni spreminjati tudi ustavo. Korenitih sprememb si želi tudi velika večina prebivalstva.