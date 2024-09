Prvi dan mejnega nadzora mineva brez kolapsa

V nadaljevanju preberite:

Nemška policija je danes ob polnoči začela izvajati poostren nadzor na mejah z vsemi devetimi sosedami. Večje zastoje so prvi dan zaznali le na mejhnih prehodih z Avstrijo in Češko, ki pa so jih nadzirali že doslej. Policija nadzore izvaja naključno z mobilnimi enotami, s čimer želijo preprečiti podaljševanje potovalnega časa za potnike in logiste.