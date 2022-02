Prebivalci nepriznanih držav si zaslužijo razumevanje in sočustvovanje

V nadaljevanju preberite:

Razpad Sovjetske zveze je bil v nasprotju z razpadom Jugoslavije, ki je hitro eskaliral v etnične konflikte, z izjemo državljanske vojne v Tadžikistanu in etničnih konfliktov na Kavkazu sorazmerno miren proces. Z današnjega stališča se zdi, da je šlo le za počasnejši proces v več etapah. Napetosti, ki občasno prerasejo v oborožene konflikte, kažejo, da ta proces še ni končan. Gre za spopade, ki so izbruhnili še pred razpadom Sovjetske zveze. Najprej je počilo leta 1988 v Gorskem Karabahu, administrativni enoti v sestavi Azerbajdžanske sovjetske republike, kjer se je zgodilo nasilje med armensko večino in azerbajdžansko manjšino. Kmalu po razglasitvi neodvisnosti Gruzije leta 1991 sta neodvisnost od slednje razglasili tudi Abhazija in Južna Osetija, kar je povzročilo vojno obeh separatističnih entitet z gruzijsko vojsko. Leta 1994 je izbruhnila tudi vojna v Čečeniji, ki se je hotela odcepiti od Rusije.