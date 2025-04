Pred prvim zmenkom na test DNK, da izvedo, če morda niso zaljubljeni v sorodnika

Najmanj 85 darovalcev sperme na Nizozemskem je spočelo 25 ali več otrok, sporočila tamkajšnje nacionalne organizacije za ginekologijo in porodništvo povzema Guardian. Da so klinike za plodnost desetletja kršile obstoječa pravila o darovanju sperme, je pokazal nov sistem registracije.

Nekatere klinike naj bi namerno uporabile serije sperme več kot 25-krat oziroma jo izmenjale brez potrebne dokumentacije ali vednosti darovalcev in dovolile istim darovalcem darovanje sperme na več klinikah.

»Število tako imenovanih 'množičnih darovalcev' bi moralo biti nič,« je za televizijsko oddajo Nieuwsuur povedala ginekologinja Marieke Schoonenberg: »V imenu celotne stroke se želimo opravičiti. Stvari nismo naredili tako, kot bi bilo treba.«

Na osnovi zakona, namenjenega zmanjšanju tveganja neprostovoljnega incesta in spočetij v sorodstvu, bi morali darovalcem od leta 1992 prepovedati očetovstvo v več kot 25 primerih, vendar se je izkazalo, da je prepoved težko uveljaviti zaradi strogih zakonov o zasebnosti.

Omejitev so leta 2018 znižali na 12 spočetij, vendar je začela veljati retroaktivno šele aprila. Po tej omejitvi nacionalni register darovalk in mater s kodnim sistemom zagotavlja, da se semenčic istega darovalca ne sme uporabiti pri več kot 12 spočetjih.

»Zato zdaj prvič vemo natančno število otrok na darovalca,« je dejala Schoonenberg. Od leta 2004, ko je bila darovalcem odpravljena pravica do anonimnosti, so podatki pokazali, da je bilo na Nizozemskem najmanj 85 »množičnih darovalcev«, ki so »sodelovali« pri najmanj 25 spočetjih.

Med nezakonitimi darovalci tudi zdravniki

Med njimi je bilo, domnevajo, vsaj 10 zdravnikov za plodnost, vključno z Janom Karbaatom, ki je na svoji kliniki nezakonito zaplodil vsaj 81 otrok.

Najplodnejši donator je bil Jonathan Jacob Meijer, ki so ga upodobili tudi v Netflixovem dokumentarcu The Man with 1000 Kids, Moški s tisoč otroki, za katerega je znano, da je oče vsaj 550 otrokom po vsem svetu. Več kot sto Meijerjevih otrok je bilo spočetih v nizozemskih klinikah.

»Medicinska nesreča«

Ties van der Meer iz fundacije Stichting Donorkind, ki pomaga otrokom izslediti očete darovalca, je dejal, da so ugotovitve »medicinska nesreča«. To pomeni, da je na Nizozemskem verjetno vsaj 3000 otrok s 25 ali več polbrati in polsestrami, je dejal.

»To je šele začetek, a zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in v vlade, ki so dovolile, da se je vse to zgodilo, je načeto,« je dejal van der Meer in dodal, da bodo tako otroci kot nekateri darovalci neizogibno utrpeli »večji stres«.

V majhni, gosto poseljeni državi, kot je Nizozemska, bodo omenjeni otroci najbrž naleteli tudi na več praktičnih težav, ko bodo odraščali, je dejal: »Ko se bodo spoprijateljili z nasprotnim spolom, bodo morali opraviti teste DNK, da bi se prepričali, da ne hodijo ven s tesnim sorodnikom.«

Po njegovem je nujno, da vsi vpleteni dobijo vse informacije. Matere, darovalce in otroke odločevalci pozivajo, naj se obrnejo na svoje klinike za plodnost.

Nizozemsko ministrstvo za zdravje bo poslance z ugotovitvami seznanilo ta teden.