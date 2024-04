Pred volitvami: EU preiskuje politično oglaševanje na facebooku in instagramu

Evropska komisija je danes sporočila, da je pred prihajajočimi evropskimi volitvami odprla preiskavo političnega oglaševanja na družbenih omrežjih facebook in instagram. Bruselj bo preučil, ali sta omrežji, ki sta v lasti ameriškega podjetja Meta, kršili določila akta o digitalnih storitvah (DSA).

Evropsko komisijo pred volitvami, ki bodo potekale v vseh članicah med 6. in 9. junijem, skrbi Metin nadzor nad političnim oglaševanjem na njihovih platformah.

V komisiji sumijo, da Meta nezadostno moderira politične oglase, širjenje vsebin v takšnih razmerah pa da bi lahko škodilo volilnim postopkom in pravicam potrošnikov.

Delovanje obeh platform ni v skladu z DSA

Hkrati menijo, da delovanje obeh platform, ki v ponujanju vsebin dajeta nizko prioriteto političnim objavam, ni v skladu z DSA. Bruselj prav tako ni zadovoljen z odločitvijo Mete o ukinitvi orodja crowdtangle, ki je raziskovalcem in splošni javnosti omogočalo vpogled v spletne trende in bilo v pomoč pri civilnem nadzoru volilnih postopkov.

Evropska komisija je v izjavi za javnost pojasnila še, da obstoječi sistem prijavljanja morebitno nezakonitih vsebin na omrežjih podjetja Meta ne izpolnjuje zahtev DSA.

»Ta komisija je pripravila sredstva za zaščito evropskih državljanov pred ciljno usmerjenimi dezinformacijami in manipulacijami tretjih držav. Če sumimo, da so pravila kršena, ukrepamo. To velja vedno, zlasti pa v času demokratičnih volitev,« je ob napovedi preiskave sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Če ne moremo biti prepričani, da lahko zaupamo vsebini, ki jo vidimo na spletu, obstaja tveganje, da ne bomo verjeli ničemur,« pa je odločitev o preiskavi komentirala izvršna podpredsednica komisije, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager.

Akt o digitalnih storitvah (DSA) je začel veljati konec leta 2022. Ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in spletne tržnice, nalaga jasne obveze za zaščito njihovih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.