Politični požar na več frontah

V nadaljevanju preberite:

Za Evropsko unijo se končuje še eno leto pretresov, nadaljevanja starih kriz in izbruha novih. V času, ko je krizno delovanje bruseljske politike normalnost, je notranjih razpok vse več. Evropa se je za zdaj izognila recesiji, toda v vodilnem gospodarstvu na stari celini, Nemčiji, bijejo plat zvona. Gospodarska rast bo prihodnje leto kvečjemu šibka.

V EU veča se zavedanje, da Vladimir Putin vztraja pri svojih ciljih z začetka invazije in da bo vojna dolga. Režim v Moskvi ne kaže pripravljenosti na mir in ne bo zadovoljen z majhnimi ozemeljskimi pridobitvami, saj ima, glede na Putinovo propagando, pred očmi uničenje ukrajinske države. V Uniji se moramo pripraviti na vse večjo in dolgotrajnejšo pomoč žrtvi agresije.

Evropske volitve bodo potekale v težkih okoliščinah. Projekcije kažejo na okrepitev nacionalistične in populistične desnice. Tudi glede glavnega projekta EU v mandatu 2019-2024, zelenega prehoda, je negotovosti vse več.