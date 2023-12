Pot do umetne inteligence, ki ji gre zaupati

V nadaljevanju preberite:

V Bruslju niso ravno mojstri suspenza, a čas v noči z 8. na 9. december in dva dneva pred tem je bil napet: pogajalci v trialogu evropskega sveta, parlamenta in komisije so po treh dneh intenzivnih pogajanj dosegli okvirni politični dogovor o uredbi o umetni inteligenci, prvi celoviti zakonodaji na svetu, ki naj bi zagotovila varnost sistemov umetne inteligence in spoštovanje temeljnih pravic in vrednot.