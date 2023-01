Predsednica Evropskega parlamenta končno prijavila preko 140 prejetih daril

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je končno razkrila številna darila, ki jih je prejela v preteklem letu, a jih pred tem še ni prijavila. V luči korupcijske afere, ki pretresa parlament, je bila Metsola zaradi zamude deležna očitkov. Med darili, ki jih je prijavila, so med drugim zlatniki, knjige in vino.

Podatke o prejetih darilih je Metsola naknadno objavila na spletni strani Evropskega parlamenta. Po poročanju tujih medijev je predsednica parlamenta v minulih dneh za nazaj prijavila več kot 140 daril, ki jih prej ni razkrila. Med prejetimi darili so zlatniki, šal, šampanjec, čokolada, knjige, pa tudi modri kipec ovce in salama.

Zamudila rok

Darila so bila zabeležena v javnem dokumentu, objavljenem 12. januarja letos. Kot pri tem navaja bruseljski spletni portal Politico, gre za javno evidenco, ki jo poslanci redko posodabljajo, pri čemer je Metsola darila vnesla, je pa pri tem zamudila rok.

V skladu z internim pravilnikom morajo namreč poslanci darila prijaviti do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem so jih prejeli. Kdor krši ta pravila, ni nujno kaznovan. Kodeks ravnanja določa le, da se v primeru kršitev lahko izrečejo sankcije.

Tiskovni predstavnik Metsole je branil zamudo pri prijavi daril in pri tem opozoril, da njeni predhodniki niso bili vezani na omenjena pravila ter v preteklosti niso »ničesar prijavili«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rada bi »dala zgled«

Metsola poskuša sedaj to prakso spremeniti, je še pojasnil in zagotovil, da bo predsednica v prihodnje spoštovala rok. Za objavo daril se je odločila, da bi »povečala preglednost« in »dala zgled«.

Evropski parlament trenutno pretresa ena največjih korupcijskih afer, v katero so vpleteni evropski poslanci, ki naj bi jemali podkupnine v zameno za zagovarjanje interesov Maroka in Katarja pri tej instituciji EU. Metsola je v luči afere obljubila več preglednosti v delu parlamenta in nova pravila v boju proti korupciji. Prejšnji teden je predlagala reforme, ki med drugim predvidevajo strožja pravila pri lobiranju.

»Predsednica Evropskega parlamenta je v sedanjem sistemu edina, ki bi lahko uveljavila etična pravila in mora biti vzor pri svojem ravnanju,« je na Twitterju ob novici v zvezi z darili Metsole zapisal profesor prava EU na pariški poslovni šoli HEC Alberto Alemanno.

A po njegovem mnenju gre le še za en primer, ki kaže »vzorec napačnega ravnanja, zaradi katerega je (predsednica) kulturno in politično neprimerna za to, da popravi katarsko afero«, je dodal.

Nicholas Aiossa iz nevladne organizacije Transparency International je pozdravil potezo Metsole in nekaterih drugih evropskih poslancev, ki so prijavili prejeta darila, ob tem pa opozoril, da nagovarjajo sistem, ki je »pokvarjen«.