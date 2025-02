Predsednik ima malo prijateljev, a veliko botrov

V nadaljevanju preberite:

Več sto tisoč ljudi se je konec tedna v Novem Sadu spomnilo tragedije na železniški postaji, ki je ugasnila 15 življenj. Protest proti korupciji in nedelujočim institucijam so podprle številne vidne osebnosti iz regije, javno sta na stran protestnikov stopila teniški superzvezdnik Novak Đoković in ameriška pop legenda Madonna. Podporo zahodnih političnih voditeljev pa študentje še vedno zaman čakajo. Kako torej naprej?

Študente iz vse Srbije, ki so prišli v Novi Sad podpret tamkajšnje kolege v zahtevah za delovanje institucij pravne države in v protestu proti globoko ukoreninjeni korupciji, ki ubija, so prebivalci drugega največjega srbskega mesta konec tedna pričakali kot osvoboditelje. Po skoraj treh mesecih protestov, ki so vidno omajali oblast predsednika Aleksandra Vučića, se logično postavlja vprašanje, kako bodo študentje svoj uspeh na ulici kapitalizirali v politični areni in nekoč morda celo prevzeli oblast.