Začenja se obdobje Trump 2.0

V nadaljevanju preberite:

Vnovični predsednik ZDA Donald Trump in prva dama slovenskega rodu Melania bosta po verskem obredu v cerkvi sv. Janeza v Beli hiši spila čaj z odhajajočim prvim demokratskim parom Joejem in Jill Biden, potem pa bo Trump odšel v kongres na uradno prisego. Opoldne po vzhodnoameriškem času bo s svojim podpredsednikom J. D. Vanceom prevzel izvršno oblast ZDA. Velesili Zahoda in svetu se obetajo spremembe.