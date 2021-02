Predsedovanje kot priložnost za pet minut slave

Predsedujoči brez konkretne naloge

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Francois Lenoir/Reuters Pictures

Predsedovanja svetu EU so postala bolj rutinsko opravilo in redko se zgodi, da bi katera država članica izstopala po dosežkih ali neuspehih. Pričakovanja so ponavadi še posebno velika, kadar je za vajetmi katera od vodilnih držav članic.Decembra, ob koncu nemškega predsedovanja, je bilo pogosto slišati oceno, da je na srečo predsedoval vplivni Berlin, saj je bila Unija sredi zgodovinske krize in je morala pod streho spraviti številna najtežja vprašanja. Pravzaprav se vsako predsedstvo konča z bolj ali manj iskrenimi pohvalami. Bruseljski diplomati iz držav članic so običajno na koncu najbolj veseli, da se je vse skupaj končalo. Seveda je ob začetku predsedovanja vsake članice nekaj zanimanja za njene načrte in prednostne naloge. Največ časa sicer mora obdelovati podedovano agendo in odprte dosjeje.Najpomembnejša figura predsedujoče je premier (v državah z drugačno ustavno ureditvijo, kot je Francija, ima takšno vlogo predsednik države). Njegova vloga je bila z lizbonsko pogodbo precej zmanjšana, saj ne predseduje več evropskemu svetu, ki določa smernice za celotno EU. Predseduje svetu EU, ne da bi imel s tem povezane kakšne konkretne naloge. Po načrtu naj bi predsedujoči svetu EU skupaj s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen vodil konferenco o prihodnosti Evrope.Predsedujoča na začetku predsedovanja gosti obisk kolegija evropske komisije. To je čas, ko v glavno mesto povabijo večjo skupino bruseljskih dopisnikov evropskih in svetovnih medijev. Najvišji predstavniki vlade ob tej priložnosti podrobno predstavijo svoje načrte med predsedovanjem, stkejo se neformalne vezi, gostiteljica poskuša predstaviti svojo državo v najboljši luči. Predsednik slovenske vlade bo moral nastopiti še v evropskem parlamentu, kjer se med razpravo skoraj vedno odprejo še kakšna neprijetna vprašanja, povezana s predsedujočo.Velik prestiž je neuradni vrh EU, ki ga praviloma doma gosti vsaka predsedujoča. Predsedovanje je čedalje bolj tehnična naloga. Diplomati iz predsedujoče države vodijo zasedanja različnih delovnih skupin in sestav sveta EU (ministri za trgovino, socialo, finance …). Tu in pozneje v pogajanjih z evropskim parlamentom nastaja konkretna zakonodaja. Manjše države članice z omejenimi kadrovskimi viri se pri vodenju zasedanj in drugih opravilih lahko zanašajo na pomoč močnega generalnega sekretariata sveta EU, ki vedno pomaga, kadar je treba.Velika je vloga stalnega predstavnika v EU, obraza prestolnice v Bruslju. Zasedanja odbora stalnih predstavnikov (v bruseljskem žargonu imenovanem Coreper), ki kujejo kompromise in pripravljajo vse ključne odločitve, so med pandemijo še bolj kot sicer središče bruseljskega odločanja. Tako je predsedovanje Coreperju ključni del predsedovanja. Funkcijo stalnega predstavnika po odhodu Janeza Lenarčiča na komisarski položaj opravlja izkušeni Iztok Jarc. Pravi izziv za vsakega stalnega predstavnika je zagotavljanje prepoznavnosti, kakršno potrebuje na položaju v času predsedovanja.