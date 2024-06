Prek 550 romarjev umrlo pod žgočimi 50 stopinjami Celzija in več

Najmanj 550 romarjev, ki so umrli med hadžem, in več kot dva tisoč tistih, ki so morali zaradi vročine poiskati zdravniško pomoč, po poročanju časnika The Guardian dokazuje »naporno naravo« romanja, ki se je letos odvijalo v žgoči vročini.

Kot sta potrdila arabska diplomata, ki usklajujeta odzive svojih držav, je bilo med žrtvami najmanj 323 Egipčanov; večina jih je podlegla boleznim zaradi izjemnih temperatur. Eden od diplomatov je, sklicujoč se na podatke iz mrtvašnice v bolnišnici v soseski Al-Muasisem v Meki, povedal, da je samo eden od pokojnih utrpel smrtne poškodbe zaradi »manjšega trčenja množice«.

Po podatkih savdske študije, objavljene prejšnji mesec, na romanje vse bolj vplivajo podnebne spremembe, saj se temperature na območju, kjer se izvajajo obredi, vsako desetletje dvignejo za 0,4 stopinje Celzija.

Med mrtvimi je tudi najmanj 60 Jordancev, trdita diplomata. Uradni Aman je v torek sicer navajal precej nižje številke, in sicer 41 mrtvih.

Medtem ko naj bi bilo po izjavah diplomatov v mrtvašnici v Al-Muaisemu skupno 550 trupel, AFP poroča, da se je skupno število mrtvih povzpelo celo na 577.

Meka, 18. junija 2024. FOTO: Mohamad Torokman/Reuters

Egiptovsko zunanje ministrstvo je pred tem v torek sporočilo, da Kairo sodeluje s savdskimi oblastmi pri iskalnih operacijah Egipčanov, ki da »so izginili med hadžem«.

Čeprav ministrstvo v izjavi navaja, da je prišlo do »določenega števila smrti«, pa o tem, ali so bili med njimi Egipčani, molči.

Lani 240 žrtev hadža

Savdske oblasti so tačas poročale o zdravljenju več kot 2000 romarjev, ki so utrpeli vročinski stres, vendar teh številk že vse od nedelje niso posodobile in tudi novih informacij o smrtnih žrtvah niso posredovale, poudarja Guardian.

Število žrtev hadža 2023 najmanj 240 2024 najmanj 550

Lani so različne države poročale o najmanj 240 mrtvih romarjih, od katerih je bila večina Indonezijcev.

Hadž je eden od petih stebrov islama in vsi muslimani, ki imajo količkaj sredstev, ga morajo opraviti vsaj enkrat.

Trupla so ležala kar ob cesti

Po podatkih savdske študije, objavljene prejšnji mesec, na romanje vse bolj vplivajo podnebne spremembe, saj se temperature na območju, kjer se izvajajo obredi, vsako desetletje dvignejo za 0,4 stopinje Celzija.

In te so se v ponedeljek v veliki ošeji v Meki približale 52 stopinjam, je sporočil savdski nacionalni meteorološki center.

Novinarji AFP so v ponedeljek v Mini blizu Meke videli romarje, ki so se po glavah polivali s steklenicami vode, medtem ko so jim prostovoljci za to, da bi se čim bolj ohladili, delili hladne pijače in hitro topljen čokoladni sladoled.

FOTO: Mohamad Torokman/Reuters

Savdski uradniki so romarjem svetovali, naj uporabljajo dežnike, pijejo veliko vode in naj se v najbolj vročih urah dneva ne izpostavljajo soncu.

Toda številni obredi hadža, vključno z molitvijo na gori Arafat, ki je potekala v soboto, vključujejo večurno bivanje na prostem prav čez dan.

Nekateri romarji so kasneje pripovedovali, da so ob cesti videli »nepremična telesa« in reševalne službe, ki so bile, kot so ocenili, »večkrat preobremenjene«.

Množičen obisk iz tujine

Letos se je hadža udeležilo okrog 1,8 milijona romarjev, od tega 1,6 milijona iz tujine, poročajo savdske oblasti.

FOTO: Saleh Salem/Reuters

Vsako leto poskuša na desettisoče romarjev opraviti hadž brez uradnih vizumov, da bi prihranili denar. A to, opozarja Guardian, je nevarno početje, saj romarji, ki niso registrirani, nimajo dostopa do klimatiziranih prostorov, ki jih savdske oblasti sicer zagotavljajo ob poti.

Eden od diplomatov je prepričan, da so število žrtev med Egipčani »absolutno povečali neregistrirani egiptovski romarji«. V začetku tega meseca so savdski uradniki poročali o tisočih neregistriranih romarjev. Druge države, ki letos poročajo o smrtih med hadžem, so še Indonezija, Iran in Senegal. Večina držav ne navaja števila smrti, povezanih z vročino.

Vir prestiža

Gostovanje hadža je vir prestiža za savdsko kraljevo družino, naziv kralja Salmana pa vključuje tudi »skrbnika dveh svetih mošej« v mestih Meka in Medina, piše Guardian.

FOTO: Mohamad Torokman/Reuters

Savdski minister za zdravje Fahd bin Abdul Rahman Al-Jalajel je v torek dejal, da so bili zdravstveni načrti za hadž »uspešno izvedeni«, s čimer so preprečili večje izbruhe bolezni in druge nevarnosti za javno zdravje, je poročala uradna savdska tiskovna agencija (SPA).

Virtualna bolnišnica je »zagotovila virtualne posvete več kot 5800 romarjem, predvsem glede bolezni, povezanih z vročino, kar je omogočilo takojšnje posredovanje in ublažilo možnost večjega števila primerov«, so še sporočili iz SPA.