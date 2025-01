Prekinitev ognja: Hamas objavil imena talk, ki jih bo izpustil kot prve

Izrael je prejel imena talcev, ki naj bi jih Hamas izpustil prvi dan sporazuma o prekinitvi ognja. S tem pa je z nekaj urno zamudo tudi začelo veljati premirje.

Hamas je na telegramu objavil imena treh talk, ki jih bo v okviru prekinitve ognja z Izraelom izpustil prve: to so Romi Gonen, Emily Damari in Doron Steinbrecher. Kot še poroča BBC, je Doron Steinbrecher 31-letna veterinarka, ki jo je Hamas 7. oktobra 2023 med napadom v kibucu Kfar Aza ugrabil v njenem stanovanju. Emily Damari, stara 28 let, ki ima po navedbah BBC dvojno britansko-izraelsko državljanstvo, je bila prav tako zajeta kot talka v kibucu Kfar Aza. 24-letno Romi Gonen pa so zajeli med napadom na festival Supernova. Videoposnetek iz 7. oktobra 2023 kaže, da je bila Damarijeva med napadom Hamasa ustreljena v roko in nogo, navaja Guardian. Steinbrecherjeva je bila videti na posnetkih talcev, ki ga je Hamas objavil januarja lani. Videti je bilo, da je v predoru in da je zelo shujšala.

Prekinitev ognja naj bi začela sicer veljati ob 8.30 po lokalnem času (7.30 po srednjeevropskem času), vendar se je zapletlo, ker Izrael ni prejel seznama talcev, ki naj bi jih Hamas izpustil. Hamas je za zamudo pri predaji imen okrivil »tehnične razloge na terenu«. V skladu s sporazumom o prekinitvi ognja bi morala biti imena posredovana vsaj 24 ur pred načrtovano izmenjavo, ki naj bi se zgodila danes nekaj po 16. uri po lokalnem času. Netanjahu naj bi, kot poroča BBC, naročil izraelski vojski, naj ne nadaljuje priprav na prekinitev ognja, dokler ne prejme seznama imen. Pozno sinoči je bila nejasna tudi lokacija izmenjave talcev, saj je izraelska vojska pripravljala tri ločene možne lokacije blizu meje z južno, osrednjo in severno Gazo.

Tekom dneva naj bi Hamas po navedbah Izraela izpustil prve izraelske talce, Izrael pa palestinske zapornike. V prvi od treh faz dogovora naj bi Hamas izpustil 33 od 94 talcev, Izrael pa tisoč palestinskih zapornikov.

V Gazi je bilo tako zjutraj še naprej slišati streljanje in eksplozije. Po navedbah Hamasa naj bi bilo danes zjutraj v Gazi ubitih osem ljudi. Izraelska vojska je sicer sporočila, da je napadla »teroristične cilje« v severnem in osrednjem delu Gaze.

Tri faze

Dogovor o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov, ki so ga pogajalci Izraela in palestinskega gibanja Hamas ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo v Dohi, je v petek potrdil izraelski varnostni kabinet, v noči na soboto pa še izraelska vlada.

Dogovor zajema tri faze. V prvi, ki naj bi trajala šest tednov, naj bi Hamas najprej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov. V preostalih dveh fazah naj bi sledila izpustitev preostalih talcev, postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi, pa tudi začetek povojne obnove enklave.

Izraelska vojska je sicer kljub sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v preteklih dneh nadaljevala napade na Gazo, od srede pa je bilo v enklavi ubitih več kot sto ljudi. Skupno je bilo od začetka vojne v Gazi 7. oktobra 2023 po zadnjih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih okoli 46.900 ljudi, še več kot 110.000 pa ranjenih.