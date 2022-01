Premier António Costa s pozitivno oceno

V nadaljevanju preberite:

Volitve so vedno rešitev, čeprav so hkrati pogosto zaplet. Nedeljske volitve na Portugalskem so demokratična nuja, kajti ko se oktobra lani poslanci prelomno niso zmogli zediniti o proračunskem predlogu za leto 2022, je predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Kako bi lahko približno 9,3 milijona volivcev glasovalo tokrat?