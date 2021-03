Premier se bo pred vrhom virtualno sestal z Ursulo von der Leyen

7.56 AstraZeneca po opozorilih iz ZDA učinkovitost svojega cepiva znižala na 76 odstotkov

Britansko-švedsko farmacevtsko podjetje AstraZeneca je v sredo z 79 na 76 odstotkov znižalo učinkovitost svojega cepiva proti covidu-19, potem ko je ameriški regulator opozoril, da je morda vključila zastarele podatke v dokumentaciji, ki jo je posredovala med kliničnim testiranjem cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. AstraZeneca je v ponedeljek sporočila, da je tretja faza kliničnih preizkusov njenega cepiva proti covidu-19 v ZDA, Peruju in Čilu pokazala, da je bilo njeno cepivo 79-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnega covida-19 pri splošni populaciji in stoodstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij. Ameriški nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni je nato izrazil zaskrbljenost, da je AstraZeneca morda vključila zastarele informacije s tega testiranja, ki bi lahko ponudile nepopoln vpogled v podatke o učinkovitosti. Podjetje so pozvali, naj sodeluje z nadzornim odborom pri pregledu podatkov o učinkovitosti in čim prej objavi najnatančnejše in najnovejše podatke o učinkovitosti.AstraZeneca je v sredo to storila in sporočila, da revidirani podatki kažejo, da je cepivo 76-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnega covida-19 pri splošni populaciji. Pri starejših od 65 let pa je 85-odstotno učinkovito pri preprečevanju obolelosti. Še vedno je stoodstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij. Predstavnik AstraZeneceje dodal, da se veselijo vložitve vloge za odobritev cepiva za nujno uporabo v ZDA in distribucije več milijonov odmerkov cepiva. Novi podatki temeljilo na 190 ljudeh, ki so zboleli med 32.449 udeleženci kliničnega preizkusa v ZDA, Peruju in Čilu, od katerih je bilo dve tretjini cepljenih, ena tretjina pa jih je prejelo placebo. Prejšnji podatki so temeljili na 141 primerih. Iz podjetja so sporočili, da morajo preučiti še 14 dodatnih ali verjetnih primerov obolelosti s covidom-19. Ti bodo na večjo ali manjšo učinkovitost cepiva vplivali glede na to, ali so se pojavili v cepljeni skupini udeležencev, ali tisti, ki je prejela placebo. V skupini, ki je prejela placebo, je bilo sicer osem primerov težje oblike covida-19.Voditelji EU bodo danes v luči zaostrovanja epidemioloških razmer med drugim razpravljali o pospešitvi cepljenja prebivalstva proti covidu-19. Države članice so do zdaj porabile skoraj 60 milijonov odmerkov cepiva. Na vrhu po deležu cepljenega prebivalstva s prvim odmerkom so Madžarska, Malta in Finska, pri repu pa Hrvaška, Bolgarija in Latvija. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) so države članice EU do srede porabile 59.118.703 od prejetih 70.891.752 odmerkov cepiva proti bolezni, ki jo povzroča virus sars-cov-2. Najuspešnejša država po deležu cepljenega prebivalstva s prvim odmerkom cepiva je z 19,7 odstotka Madžarska, kjer poleg cepiv, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema), uporabljajo tudi ruska in kitajska cepiva. Kampanja cepljenja uspešno poteka tudi na Malti, kjer so do zdaj s prvim odmerkom cepili 18,3 odstotka prebivalcev. Sledijo Finska (16,6 odstotka), Estonija (15,6 odstotka) in Danska (13,6 odstotka).Na šestem mestu je Avstrija, kjer so cepili 13,5 odstotka prebivalcev. Na Irskem je prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo 13,3 odstotka ljudi, na Cipru 13 odstotkov, na Slovaškem pa 12,3 odstotka prebivalcev. Na desetem mestu je Švedska z 11,9 odstotka cepljenih. Sledijo Francija z 11,7 odstotka, Litva z 11,6 odstotka ter Češka in Luksemburg z 11,3 odstotka. V Romuniji je prvi odmerek prejelo 11,2 odstotka prebivalcev, v Grčiji, Belgiji in na Portugalskem pa po 11 odstotkov. Slovenija je skupaj z Nemčijo in Španijo z 10,8 odstotka cepljenih s prvim odmerkom na 19. mestu. Nad desetimi odstotki so še Poljska (10,7 odstotka), Nizozemska (10,6 odstotka) in Italija (10,5 odstotka). Na zadnjih treh mestih so Hrvaška z 9,2 odstotka, Bolgarija s 5,5 odstotka in Latvija s 5,4 odstotka. Na ravni Unije je prvi odmerek dobilo 11,3 odstotka prebivalcev, kažejo podatki ECDC. Cilj EU je, da bi do poletja cepili 70 odstotkov odraslih.Predsednik vladese bo pred vrhom virtualno sestal s s predsednico evropske komisijeGovorila bosta zlasti o epidemioloških razmerah, dobavi cepiv proti covidu in predlogu šestih voditeljev o korekcijskem mehanizmu ter o pripravah na predsedovanje Slovenije svetu EU, so sporočili v premierovem kabinetu.Voditelji članic EU se bodo danes in v petek zaradi slabšanja epidemiološke slike sestali le virtualno, čeprav se je načrtovalo srečanje v Bruslju. V ospredju bodo prizadevanja za pospešitev cepljenja proti covidu. Okrepiti je treba prizadevanja za pospešitev proizvodnje in dobave cepiv ter cepljenja, saj je to ključno za premostitev pandemične krize. To bo po pričakovanjih eno ključnih sporočil v skupni izjavi voditeljev – ob opozorilu, da epidemiološki položaj ostaja resen.Zavzeli naj bi se tudi za začetek priprav skupnega pristopa k postopnemu odpravljanju omejitev in za čimprejšnjo vzpostavitev enotnega sistema za covidno potrdilo, ki naj bi bilo nared do poletja ter naj bi olajšalo potovanja in spodbudilo turizem.Veliko razprave se pričakuje tudi glede vprašanja izvoza cepiv, ki je močno zaostrilo odnose med EU in Združenim kraljestvom. Evropska komisija je zaostrila merila za odobritev izvoza, nad čimer nekatere članice menda niso navdušene.Vrh se ne namerava ukvarjati z vprašanjem razdeljevanja cepiv, saj to ni primeren prostor za to, so dan pred zasedanjem pojasnili viri pri EU. Rešitev za težave glede cepiv, ki jih je izpostavilo šest voditeljev, tudi slovenski premier, se sicer išče v okviru usmerjevalnega odbora. Na vrhu bo drevi na kratko virtualno sodeloval tudi ameriški predsednik. To bo prvi pogovor novega ameriškega predsednika z voditelji članic Unije. Na dnevnem redu dvodnevnega zasedanja je še vrsta tem, tudi odnosi s Turčijo.