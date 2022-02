Premier Trudeau z razglasitvijo izrednih razmer nad blokade tovornjakov

Z besedami, da ne bodo več dovoljevali nevarnih dejavnosti, je kanadski premier Justin Trudeau razglasil izredne razmere v državi. H komaj drugi uporabi takšne zakonodaje v mirnem času so ga pripravile blokade voznikov tovornjakov zaradi prisilnih ukrepov med pandemijo.

Kanadska policija je že pred tem aretirala več voznikov tovornjakov, ki so zavzeli prestolnico Ottawo ter zamrznili promet na najpomembnejši avtocestni žili z ZDA, a so za odstranjenimi prihajali novi. Zakon o izrednih razmerah bo dovolil še odločnejše ukrepanje, pa čeprav je Trudeau vsaj do nočnih ur zavračal posredovanje vojske, kar bi mu izredne razmere omogočale. Tudi policija bo lahko zdaj odstranjevala tovornjake in zapirala njihove voznike, banke bodo lahko zamrznile denar za protestnike. Nekatere spletne finančne ustanove, kot so GoFundMe, so to že naredile, a se je denar samo preusmeril k drugim.

Predsednik vlade Justin Trudeau odločno ukrepa. FOTO: Blair Gable/Reuters

Trudeau zatrjuje, da lahko nasprotniki njegovih ukrepov demonstrirajo drugače, v državi, ki je bila doslej ponosna na svojo svobodoljubnost, pa izredne razmere v mirnem času sprožajo neprijetna vprašanja. Odločitev 50-letnega premiera iz levo usmerjene liberalne stranke so obsodili štirje nekdanji predsedniki kanadskih vlad, nezadovoljni so tudi v nekaterih provincah, kjer so že preklicali nekatere ukaze zaradi pandemije. Kanadski vozniki tovornjakov so se uprli zahtevi po dvotedenski karanteni necepljenih po vrnitvi iz ZDA.

Ker je velikanska večina kanadskih voznikov tovornjakov cepljenih, njihove blokade bolj kot kaj drugega dokazujejo upor dela družbe z aroganco vladajočih elit. V sosednjih ZDA, kjer je demokratski predsednik Joe Biden kanadskemu premieru že prej priporočil zvezni obračun s protestniki, zdaj tudi v demokratsko vodenih zveznih državah hitijo s preklicevanjem ukazov o obveznem cepljenju in nošenju mask. Še posebej zato, ker se zvezne države, ki so odločitev o tem prepustile svojim prebivalcem, niso nič slabše odrezale pri boju s pandemijo.