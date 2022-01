Preveč politike in Bruslja, premalo državljanov

V nadaljevanju pereberite:

Ambiciozno zastavljeni demokratični eksperiment z neznanim izplenom, ki evropske državljane vabi k razmisleku in soustvarjanju prihodnosti sedemindvajseterice, prehaja v sklepno fazo. Tudi v Sloveniji, kjer je konferenca o prihodnosti Evrope kljub majhni politični in medijski pozornosti spodbudila del javnosti, da je delil svoje poglede na ključne evropske izzive.

Glavnina dogodkov, ki naj bi z vsebino polnili digitalno platformo, osrednji steber konference o prihodnosti Evrope, je mimo. Posredovane ideje in komentarje bodo zdaj prečesali naključno izbrani Evropejci na državljanskih panelih in za njimi še plenarna skupščina konference, ki bo zaključke in priporočila predala evropskim institucijam. Spletna platforma, na kateri lahko državljani sodelujejo v desetih različnih tematskih sklopih, ostaja odprta, a vendar do pomladi, ko naj bi se konferenca zaključila, v Sloveniji ni napovedanih novih vidnejših dogodkov. Eden zadnjih je bil četrtkova virtualna razprava o prihodnosti mladih na Koroškem, pri njeni pripravi pa je sodelovalo predstavništvo evropske komisije pri nas.