Pri cepljenju ne bo Evrope dveh hitrosti

»Nimamo Evropejcev 1. in 2. razreda«

Kupljeni Omerki Cepiva Covid NOVA



Vsi delamo napake

BRUSELJ Po kopici spodrsljajev in kritik predsednica evropske komisijeposkuša prepričati akterje in javnost, da je EU pri cepljenju na dobri poti in da se bo v prihodnjih mesecih pokazala pravilnost bruseljske strategije.Nemška krščanska demokratka se je sinoči ločeno pogovarjala s tremi vodilnimi političnimi skupinami v evropskem parlamentu. V njem je bila leta 2019 izvoljena po številnih dvomih, saj je bila prej izbrana v zakulisnih kupčijah voditeljev držav članic. Z izbiro Von der Leynove je bil pokopan v parlamentu opevani sistem »špicenkandidatov«. Zasedanja političnih skupin zmeraj potekajo za trdno zaprtimi vrati. Niti pogovor z Ursulo von der Leyen ni bil izjema, čeprav parlamentarci radi, še zlasti glede cepljenja, poudarjajo transparentnost, ki da je nujna za več zaupanja.Težave so v Evropi na vseh ravneh – na terenu, pri delovanju nacionalnih vlad, v Bruslju. A strategija naj bi sadove še obrodila. »Po zaslugi te strategije nimamo Evropejcev prvega in drugega razreda,« je za bruseljske dopisnike povedal vodja poslancev desnosredinske EPPRazprave med EU in Združenim kraljestvom o cepivu so v njegovih očeh povedne. »Ne morem si prestavljati, kako bi bila videti Evropa, če bi imeli podobne razprave med Nizozemsko in Portugalsko, Francijo in Češko, Poljsko in Nemčijo,« je ocenil.Kljub ocenam, da so z začetkom nadzora izvoza cepiva prejšnji teden vzpostavili zapletene birokratske postopke in vznemirili trgovinske partnerje, v evropski komisiji navajajo, da sta prvi odobritvi, za Kanado in Združeno kraljestvo, potekali brez zapletov. V skupini EPP so prepričani, da bi prava prepoved morala ostati na mizi. Čeprav Unija zagovarja mednarodno sodelovanje, bi morali imeti pred očmi, da predsednik ZDAne namerava preklicati ameriške prepovedi izvoza. »Evropa ne sme biti naivna,« je prepričan Weber.Bolje kot v prvem četrtletju, ko Bruselj pričakuje dobavo okoli sto milijonov odmerkov treh doslej odobrenih cepiv, naj bi stvari stekle v prihodnjih mesecih. V drugem četrtletju pričakujejo 300 milijonov odmerkov ali še več, če bo odobreno še kakšno drugo cepivo. Tako bi lahko pozneje, do konca poletja, ko se bodo dobave nadaljevale, dosegli 70-odstotno precepljenost. Na sedežu evropske komisije v palači Berlaymont poskušajo pokazati, da skupno naročilo vsekakor poteka bolje, kot če bi vlade cepivo naročale same. Postopek redne odobritve je menda bolj zamuden, a manj tvegan.Tudi v Parizu ponavljajo, da so se v Londonu odločili za hitrejšo, izredno odobritev, ker imajo težji epidemiološki položaj. Z izredno odobritvijo je odgovornost za škodo, denimo za hude stranske učinke, na strani države, in ne proizvajalca, kot je običajno. Nemška kanclerkaje pojasnila, da je redni postopek boljši z vidika krepitve zaupanja ljudi v cepljenje. Odločitev za tak postopek odobritve so v Bruslju sprejeli skupaj z državami članicami. Vsaka od njih bi se lahko, kot Madžarska, odločila za izredne odobritve.Ne glede na številne zaplete v Bruslju vztrajajo, da je Unija pod njihovim vodstvom na pravi poti. Da pozno sklepanje pogodb in zamuda pri začetku cepljenja povzroča težave, denimo v bitki proti novim različicam, raje prezrejo. Za očitno napako, poskus vzpostavljanja nadzora na irski meji za preprečevanje izvoza cepiva, so že tako prevalili odgovornost na izvršnega podpredsednika evropske komisije, ki je pristojen za trgovino. Vedno lahko sicer velja slogan, da vsi delamo napake. »Samo papež je nezmotljiv,« je logika, glasnika Von der Leynove.