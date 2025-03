Šef Primarka odstopil zaradi neprimernega obnašanja

Paul Marchant, dolgoletni šef Primarka, je odstopil s položaja zaradi obtožb o neprimernem vedenju do sodelavke. Associated British Foods (ABF), ki je lastnik Primarka, je po prejemu pritožbe sprožil neodvisno preiskavo. Marchant je priznal, da je sporno situacijo »napačno presodil«.

Preiskava je potrdila, da je bilo Marchantovo vedenje pod vsakimi standardi, ki jih podjetje pričakuje od zaposlenih. Marchant je sicer v celoti sodeloval s preiskovalci in priznal napačno ravnanje. V izjavi je izrazil obžalovanje in se opravičil tako prizadeti sodelavki kot tudi sodelavcem v Primarku.

George Weston, izvršni direktor ABF, je nad nekdanjim šefom Primarka izrazil razočaranje in poudaril, da so visoki standardi integritete ključni za dolgoročno uspešno poslovanje. »Naši sodelavci in drugi morajo biti obravnavani s spoštovanjem in dostojanstvom. Kultura v našem podjetju mora biti večja od vsakega posameznika,« je dejal Weston. Podjetje je zagotovilo, da bo še naprej podpiralo zaposleno, ki je prijavila neprimerno vedenje, poroča Guardian.

Delnice podjetja v težavah stagnirale

Marchant je bil na čelu Primarka od leta 2009, ko je prevzel vodenje od ustanovitelja podjetja, Arthurja Ryana. Pred tem je delal v več znanih trgovskih podjetjih, kot so Debenhams, Topman, River Island in New Look. Pod njegovim vodstvom se je Primark razširil na evropske in ameriške trge, zaradi česar je podjetje doseglo mednarodno prepoznavnost.

Paul Marchant je bil na čelu Primarka od leta 2009, ko je prevzel vodenje od ustanovitelja podjetja, Arthurja Ryana. FOTO: Paul Faith/AFP

Marchant je odstopil zdaj, ko se Primark sooča z več izzivi , vključno z upadom prodaje v Združenem kraljestvu in na Irskem. Poleg tega so ob naznanitvi Marchantovega odstopa delnice ABF na Londonski borzi padle za skoraj štiri odstotke. Podjetje je napovedalo, da bo, finančni direktor ABF, začasno prevzel vodenje Primarka., finančna kontrolorka skupine, bo za zdaj prevzela Tongovo prejšnje mesto.

ABF je v izjavi za javnost poudaril zavezanost k zagotavljanju varnega, spoštljivega in vključujočega delovnega okolja, kjer so vsi zaposleni in tretje osebe obravnavani z dostojanstvom in spoštovanjem. Pri podjetju so prav tako izrazili predanost odgovornemu poslovanju na vseh ravneh organizacije.