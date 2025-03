Ni šlo za »PR-afero«, pač pa za sistematično ustrahovanje in žaljenje

Po tem ko so se nad pisatelja Jakoba J. Kendo zgrnili očitki, da je z anonimnih profilov na platformi Goodreads posameznim knjigam slovenskih avtoric podeljeval najnižje ocene in ob tem na družbenih omrežjih po njih sistematično pljuval ter jih zmerjal, so nekateri profili na Goodreadsu »čudežno« izginili.

Kenda je obtožbe zanikal in za nameček dejal, da so si po njegovem mnenju pisateljice – gre med drugim za Ireno Cerar in Manco G. Renko – vse skupaj izmislile, da bi si tako naredile poceni reklamo. Zakaj bi avtorice, katerih knjige se uvrščajo med najbolj brane, to potrebovale, ni jasno.

Še posebej, ker se je po objavi pojavilo kar nekaj ljudi, ki so potrdili ustrahovanje. Ena od njih je novinarka Maja Megla, ki je Kendo na družbenem omrežju blokirala že pred več leti, kar po njenih besedah kaže na sistematiko njegovega obnašanja. Povedala je, da je pisatelj dobesedno prežal na sleherno njeno objavo in ji nato odgovarjal na žaljiv način. Zelo osebno se je na osebno raven spustil tudi v primeru blatenja Cerarjeve.

Na odziv Kende o »zgolj poceni PR-ju« so se med drugim odzvali v založbi Umco, pri kateri je Irena Cerar izdala knjigo Svetišča narave. Urednika in založnika knjige Samo Rugelj in Renate Rugelj sta zapisala, da poznata avtorico že več kot petnajst let, da so njene knjige vseskozi doživljale velik odmev in da nista »naletela na primer, da bi drugače kot spoštljivo in uglajeno promovirala svoje delo in tudi knjige drugih avtorjev in založb«.

Irena Cerar. FOTO: Borut Peterlin

Da bi sama upravljala lažne spletne profile za boljšo promocijo, je povsem tuje tako avtorici kot založbi Umco, ki trenutno upravlja avtoričine pravice pri tej knjigi. Da bi Irena Cerar z lažnih profilov svoje knjige ocenjevala z najnižjo oceno, je skrajno nerazumljivo, kot tudi, da bi potrebovala slabo reklamo, saj je knjiga Svetišča narave, na kar sta opozorila tudi Rugljeva, med bralci priljubljena ter med najbolj prodajanimi in izposojenimi knjigami pri nas. Postala je tudi naj knjiga na lanskem Slovenskem knjižnem sejmu.

Kendov odziv na očitke, da sistematično blati avtorice (čeprav ne le njih) ter sabotira njihove knjige, je zato mnoge (negativno) presenetil. Dokazati, da je za ocenami na Goodreads stal on, je praktično nemogoče. A kot je poudaril Aljoša Harlamov, nekdanji glavni urednik Cankarjeve založbe in pisatelj, »je že njegovo nadlegovanje 'knjigogramerk' povsem dovolj in nakazuje neko širše sistematično in šovinistično nadlegovanje, usmerjeno zlasti k ženskam. Moški smo bili večinoma deležni njegovega trolanja, arogantnih in žaljivih komentarjev, medtem ko je njegovo nadlegovanje očitno res usmerjeno na kolegice.«

Na seznamu oseb, na katere se je spravil Kenda, je več deset ljudi. Če so na začetku predvsem ženske še ostajale anonimne, saj jim je bilo njegovih verbalnih izpadov dovolj, se zdaj oglašajo z imeni in priimki. Pred dnevi se je (prva) opogumila urednica Nina Kožar, ki je na facebooku razkrila sistematično pljuvanje na platformi Goodreads ter tudi zapisala, kdo po njenem mnenju za njim stoji. Pod njeno objavo se je usulo komentarjev bralk, ki so bile tako kot ona tarča Kendovih žaljivih komentarjev.

Jakob J. Kenda. FOTO: Jože Suhadolnik

Nič več sodelovanja s Kendo

Da je takšno početje nujno treba ustaviti, sta jasna Renate in Samo Rugelj, ki sta zapisala, da se »digitalnih sledov ne da izbrisati in da obstajajo številni zajemi zaslona na različnih računih omrežja, iz katerih se da sklepati, kdo je povezan s temi objavami oziroma kdo se skriva za njimi«.

Ob tem sta še dodala, da bi bili lahko lažni profili samo ena plat sramotne Kendove dejavnosti v zadnjih letih: »S svojimi spletnimi komentarji ali v neposredni komunikaciji je sistematično žalil in poniževal številne ljudi iz sveta knjig, od bralk in bralcev pa do knjižničark, od avtoric do avtorjev, od prevajalk, novinark in novinarjev do urednic in urednikov. Kot dokaz za tako dejavnost obstaja veliko spletnih izjav in zajemov zaslona, ki so jih v minulih dneh posredovali vključeni. Potrdiva lahko, da je nizkotno in grobo žalil najmanj tri avtorice, ki objavljajo pri naši založbi, in več prevajalk, s katerimi smo sodelovali oziroma sodelujemo.«

Z njim so morale prekiniti stike in ga, podobno kot Maja Megla, blokirati na spletnem omrežju. Kenda je poleg tega blatil tudi založbo Umco, čeprav so mu pred leti, ko je kot avtor šele vstopal na slovenski knjižni prostor, pomagali pri izidu in promociji njegove prve pohodniške knjige. Kot zelo problematično sta urednika in založnika zato opisala pisateljevo početje, ki da »meče slabo luč na založništvo in kulturo nasploh, kar se jima zdi v časih, ko je del družbe kulturi nenaklonjen, še dodatno problematično«.

Prvi korak – izbris slabih ocen na platformi Goodreads – je storjen, ne glede na to, ali stoji za tem Kenda ali kdo drug. Aljoša Harlamov se je na »afero« še odzval z zapisom, da s pisateljem ne bo več sodeloval, vsaj ne, dokler »ne bo sprejel odgovornosti za svoja dejanja, se opravičil in naredil kaj, da popravi svoje ponižujoče, poniglavo, bedno in absolutno nasilno obnašanje«.