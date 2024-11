Privrženci nekdanjega predsednika zasedli vojašnico in zajeli talce

Privrženci nekdanjega bolivijskega predsednika Eva Moralesa so v petek med protesti v mestu Chapare v osrednjem delu Bolivije zasedli vojašnico in okoli 20 vojakov vzeli za talce, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili vojaški viri.

Bolivijska vojska je v petek sporočile, da so »neregularne oborožene skupine« ugrabile vojaško osebje ter zasegle orožje in strelivo v mestu Chapare. Vojaški vir je za francosko tiskovno agencijo AFP pod pogojem anonimnosti povedal, da so za talce zajeli kakih 20 vojakov.

Morales je medtem novinarjem v mestu Chapare v petek dejal, da bo začel gladovno stavkati, dokler vlada ne bo sedla za pogajalsko mizo. Kasneje je svoje podpornike pozval, naj razmislijo o začasni prekinitvi cestnih zapor, da bi se izognili prelivanju krvi.

Avtohtoni prebivalci, ki podpirajo nekdanjega predsednika Eva Moralesa, se urijo med cestno blokado. FOTO: Aizar Raldes/AFP

65-letni Morales je bil na položaju od leta 2006 do leta 2019, ko je po volitvah, ki so jih zaznamovale goljufije, odstopil. Na volitvah, napovedanih za prihodnje leto, želi znova kandidirati, a mu je ustavno sodišče to prepovedalo.

Njegovi privrženci so vojašnico zasedli po skoraj treh tednih protestnih blokad cest. Sprva so zahtevali, da se ustavi sodni pregon Moralesa, kasneje pa so protesti prerasli v širši protivladni upor, ki ga zaznamujejo pozivi k odstopu sedanjega predsednika Luisa Arceja.

Bolivijska vlada je prejšnji teden opozorila, da skuša Morales z blokadami, ki ovirajo dobavo hrane in goriva, destabilizirati državo.