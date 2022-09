Proruski separatisti nadaljujejo z referendumi

Na zasedenih ozemljih na vzhodu in jugu Ukrajine proruski separatisti kljub ukrajinskemu obstreljevanju nadaljujejo izvedbo referendumov o priključitvi Rusiji. Po navedbah proruskih oblasti sta danes v raketnem napadu na hotel v regiji Herson umrli dve osebi. V regiji Lugansk so oblasti sporočile, da bo glasovanje potekalo v zakloniščih.

Po navedbah proruskih oblasti v regiji Herson na jugu Ukrajine naj bi bil med ubitima v raketnem napadu nekdanji proruski poslanec Oleksij Juravko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Alčevsk dobrih 40 kilometrov zahodno od mesta Lugansk pa bo glasovanje o priključitvi regije Rusiji potekalo v zakloniščih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem so morali v mestu Enerhodar v regiji Zaporožje zaradi obsežnega ukrajinskega obstreljevanja prestaviti volišče na drugo lokacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Proruski referendumi potekajo kljub ukrajnskemu obstreljevanju. FOTO: Sergey Pivovarov/Reuters

Na ozemljih na vzhodu in jugu Ukrajine, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, so z referendumi o priključitvi Rusiji začeli v petek. Njihovo izvedbo so Kijev in zahodni zavezniki obsodili kot nezakonito prilaščanje ozemlja. Referendumi v regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje naj bi trajali do torka, ko bodo začeli preštevati glasove.

Priključitev regij Rusiji bi se tako lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna. S tem bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje in se branila z vsemi sredstvi. Zahod v odgovor pripravlja nove sankcije.