Proti cepljenju in vračanju mračnjaštva

V 65 italijanskih mestih so v drugem krogu lokalnih volitev izbirali župane in mestne svete, toda namesto volilnih zborovanj so imeli ta konec tedna marsikje, tudi v Milanu, spet zborovanja proti cepljenju in »zelenemu potrdilu«, v Rimu pa veliko sindikalno zborovanje proti fašizmu.

Na Trgu svetega Janeza v Lateranu, največjem v mestu, so svoje privržence zbrale vse tri velike sindikalne centrale, potem ko je pred tednom neofašistična falanga razdejala sedež največje sindikalne centrale CGIL in bolnišnico Umberta I.

Na Trg San Giovanni in Laterano so prišli tudi politiki z leve sredine, med njimi voditelja Levih demokratov Enrico Letta in Gibanja pet zvezd Giuseppe Conte, a zaradi volilnega molka nista mogla dajati dnevnopolitičnih izjav. Iz vse Italije je na trg prišlo vsaj sto tisoč ljudi, organizatorji pravijo, da 200 tisoč, policija pa, da 50 tisoč. Trg je bil poln rdečih balonov, pisanih trakov, sindikalnih praporov in napisov, ki so pozivali: Fašizem nikoli več!