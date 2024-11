Prva šefica kabineta ameriškega predsednika bo Susie Wiles

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump bo za vodjo kabineta prvič v zgodovini ZDA imenoval žensko. 67-letna Susie Wiles velja za eno od arhitektk presenetljive zmage na torkovih predsedniških volitvah, tako kot je bila to leta 2016 pred njegovo prvo predsedniško zmago.

Trump ima okrog sebe veliko uspešnih žensk, ki se ne izogibajo kameram, na prvem mestu slovensko soprogo in nekdanjo manekenko Melanio. Snaha Lara pomaga voditi republikanski nacionalni komite RNC, hčerka Ivanka je sodelovala v prvi administraciji. Susie Wiles pa je vedno ostajala v ozadju, pa čeprav je skupaj s Chrisom LaCivito organizirala uspešno vrnitev svojega šefa v Belo hišo. Trump ima številne druge svetovalke in svetovalce, med njimi veliko bolj znano Kellyanne Conway, vodja kabineta pa vleče vse niti. Susie Wiles je po prepričanju poznavalcev v republikansko predsedniško kampanjo prinesla red in disciplino.

Prihodnji predsednik ZDA Donald Trump. Foto: Jonathan Drake/Reuters

Imenovanje šefice kabineta kaže, da se bo Trump, ki mu s strani demokratskih tožilcev še vedno grozi 700 let zapora, v svojem drugem mandatu naslanjal le na zanesljive ljudi. V prvem je za svojega šefa kabineta imenoval tudi upokojenega generala marincev Johna Kellyja, ki ga je pred letošnjimi volitvami označil za definicijo fašista. To so potem ponavljali visoki demokratski voditelji s predsedniško kandidatko Kamalo Harris na čelu. Kelly je že prej izjavil, da je Trump med invazijo na Normandijo padle ameriške vojake imenoval zgube.

Prvi republikanec je to zanikal, obtožbe pa še naprej razglaša del tiska. V svojem drugem mandatu je videti Trump odločen, da bo izbral bolj lojalne sodelavce in Susie Wiles je videti definicija zvestobe. Se bodo v Belo hišo vrnili tudi ljudje, ki jih je Kelly odstranil iz nje? Med njimi je bil »strateg« Steve Bannon, ki je zaradi zavračanja pričanja v kongresni preiskavi o vdoru v kongres 6. januarja 2021 v zaporu preživel štiri mesece.

Pričakovati je, da ga bo Trump za nazaj oprostil, prav tako svojega svetovalca za trgovinsko politiko Petra Navarra, ki je moral v zapor zaradi istega razloga. Pričanju pred kongresom se je enkrat izognil tudi sin predsednika Joeja Bidna Hunter, pa ga ni doletela enaka usoda, in zelo verjetno bo domnevno sodno preganjanje republikanskih politikov in njega samega visoko na dnevnem redu Trumpove administracije. Tudi nenasilnih demonstrantov, ki so med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna vdrli v hram ameriške demokracije.

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James. Foto: David Dee Delgado/Reuters

Iz demokratskega pravosodnega ministrstva je slišati o načrtovanem odpoklicu posebnega tožilca Jacka Smitha, ki Trumpa obtožuje vmešavanja v volitve in zadrževanja zaupnih dokumentov. Za republikance je to klasično politično preganjanje in mnogi volivci so se okrog Trumpa zgrnili prav zaradi tega in drugih sodnih primerov. Trumpov odvetnik Mike Davis, ki ga nekateri vidijo kot prihodnjega pravosodnega ministra ali odvetnika Bele hiše, se že spopada z newyprško pravosodno ministrico Letitio James. Ta Trumpa obtožuje napačnega prikazovanja vrednosti premoženja, a je že v svoji predvolilni kampanji nastopala z obljubo, da bo newyorškega nepremičninskega magnata sodno preganjala. »Poslušaj, ljubica,« je Davis v televizijskem intervjuju naslovil 66-letno Jamesovo. »Tokrat se ne bomo zafrkavali in bomo tvojo debelo rit postavili v zapor zaradi zarote proti pravicam. Obljubim ti.«

Republikanci ne bodo nadzorovali le Bele hiše, ampak tudi senat in morda celo predstavniški dom, vseh glasovnic za to še niso prešteli. Že s senatom pa bo veliko manj težav z imenovanjem približno štiri tisoč mest, ki jih zapolni vsaj predsednik ZDA. Najbolj razvpita kandidata sta že zdaj sin ubitega pravosodnega ministra Robert F. Kennedy mlajši in tehnološki mogotec Elon Musk. Prvi med drugim prepričuje proti fluoridu v pitni vodi, saj kemikalija po kanadski raziskavi znižuje inteligenčni kvocient otrok, drugi hoče obračunavati z razraslo birokracijo.

Elon Musk se bo spopadal z razraslo birokracijo. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Za odnose s svetom bodo izjemno pomembna gospodarska imenovanja, saj namerava Trump še poostriti kazenske carine proti Kitajski in drugim. Opazovalci možnosti za visoka imenovanja dajejo nekdanjemu trgovinskemu predstavniku Robertu Lighthizerju ter globalnima finančnikoma Howardu Lutnicku in Johnu Paulsonu. Med drugimi morebitnimi imenovanci omenjajo nekdanjega veleposlanika ZDA v Nemčiji Rica Grenella, in nekdanjega svetovalca za nacionalne odnose Roberta O’Briena.