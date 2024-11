Potolčeni demokrati iščejo upanje za prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Znana televizijska osebnost Oprah Winfrey in nekdanja prva dama Michelle Obala naj bi sejali razdore med moške in ženske, četa priljubljenih pevcev, igralcev in drugih iz industrije zabave, ki e demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris spremljala na predvolilnih zborovanjih, pa je še poudarjala praznino kandidatkinega sporočila. Nikole Hannah-Jones iz spornega projekta 1619 o temeljih ZDA, zgrajenih na suženjstvu, je šla celo tako daleč, da je Latinoameričanom pripisala »protičrnstvo«. Kaj bi rekla o temnopoltih, ki so tudi v večjem številu kot prej glasovali za Trumpa? Če nočejo še večjih delitev, bi se morali demokrati ozreti po lastnih gospodarskih in drugih napakah.