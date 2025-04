V nadaljevanju preberite:

Dober mesec je že minil, odkar so v obeh južnokavkaških sosedah, ki sta že skoraj štiri desetletja v vojni, potrdili, da so končno uskladili besedilo mirovnega sporazuma. A kakor kaže, je do njegove dejanske sklenitve še daleč. V Bakuju postavljajo čedalje več novih dodatnih pogojev, da bi dogovor tudi res podpisali.