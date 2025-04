Rusko-ukrajinska vojna danes traja že 1140. dan. Spopadi na fronti in medsebojno obstreljevanje se niso umirili, čeprav so nove ameriške oblasti že pripravile nekaj pogajanj in dogovorov, ki naj bi prekinili prelivanje krvi v vzhodni Evropi.

Sporazum o varni plovbi po Črnem morju ni začel veljati, ker vanj Moskva ne bo privolila, dokler Zahod ne bo pristal na njene pogoje za zagotovitev neoviranega izvoza ruskih kmetijskih izdelkov in gnojil. Podobno učinkovit je dogovor o moratoriju na medsebojno obstreljevanje energetskih objektov, ki sta ga uradno potrdili obe vojskujoči se strani.

Rusko obrambno ministrstvo vsak dan obvešča, koliko ukrajinskih brezpilotnih letal, ki so jih poslali nad ruska ozemlja, so sestrelili. O podobnih uspehih se nenehno hvalijo v generalštabu njihovih sovražnikov. Moskva je ponovno obtožila Kijev, da je v zadnjih dnevih najmanj šestkrat prekršil sporazum o napadanju na energetske objekte. Podobne izjave je slišati iz Ukrajine, ki vsak dan doživlja množične ruske napade z raketami in brezpilotnimi letali.

Ukrajina vsak dan ­doživlja ruske napade z raketami in ­brezpilotnimi letali. V Kurski oblasti sta pod ukrajinskim nadzorom samo še dve naselji. Poznavalci razmer so napovedali veliko rusko pomladansko ofenzivo.

Ti so čedalje uspešnejši, saj napadalci tehnološko izpopolnjujejo oborožitev, da je vse manj ranljiva za zahodno protizračno obrambo, hkrati pa uporabljajo nove metode množičnih napadov, ki zmedejo nasprotnikovo logistiko. V zadnjih dnevih sta najsilnejše in najbolj krvave napade doživela Kijev in rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Krivi Rog.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je med volilno kampanjo obljubljal, da bo že prvi dan po prihodu na oblast ustavil vojno v Ukrajini, je ruske napade obsodil in pozval Moskvo, naj te takoj preneha, v Kremlju pa so izjavili, da so bili tarča njihovih raket in brezpilotnikov zgolj vojaški objekti njihovih nasprotnikov.

Pregnani iz Kurske oblasti

Prav tako se ne umirjajo razmere na fronti. Iz Moskve vsak dan sporočajo, kako so njihove enote ponovno »osvobodile« še nekaj ozemlja v štirih ukrajinskih regijah, ki si jih je Rusija uradno prisvojila pol leta po napadu na zahodno sosedo. Ukrajinsko vojsko, ki je na začetku lanskega avgusta presenetila sovražnika, vdrla v sosednjo Kursko oblast in v nekaj dnevih zavzela ogromno ozemlja, ruske enote počasi, a vztrajno izrivajo z okupiranih območij.

Z ruskega obrambnega ministrstva vsak dan prihajajo informacije, da je ruska vojska osvobodila najmanj eno novo naselje na tem obmejnem območju, kjer imajo Ukrajinci pod nadzorom le še dve ruski naselji. Hkrati Rusi vztrajno prodirajo v zaledju okupatorskih sil in vzpostavljajo čedalje širši »varovalni pas« v sosednji ukrajinski Sumski oblasti.

Ukrajinci so poskušali ustaviti nasprotnika s protinapadom v sosednji Belgorodski oblasti v Ruski federaciji. Danes je Zelenski prvič uradno potrdil, da je ukrajinska vojska vdrla tudi v Belgorodsko oblast.

»Naša navzočnost v Kurščini in v Belgorodski oblasti je nadaljevanje dejavnosti na sovražnikovem ozemlju. To je absolutno pravično, vojna se mora vrniti tja, od koder je prišla,« je povedal ukrajinski predsednik.

Scenarij za propadla pogajanja

Da so bili njegovi podvigi na sovražnikovem ozemlju strateška napaka, v zadnjem času ugotavljajo tudi ukrajinski mediji. Medtem ko Kijev pošilja najbolj izurjene enote v sovražnikovo državo, Rusi počasi osvajajo ukrajinska ozemlja, poznavalci razmer pa so napovedali, da se obeta velika ruska pomladanska ofenziva.

V Donbasu pada v njihove roke vas za vasjo, uspehe žanjejo v Zaporožju, čedalje več je predvidevanj, da so si v Moskvi za naslednji cilj izbrali Odeso. Nekateri analitiki so napovedali, da bo v primeru propadlih pogajanj ruski predsednik Vladimir Putin izpolnil grožnje in ponovil, kar se je že zgodilo, ko je Zahod »prepričal« Kijev, naj se odpove sklenjenemu mirovnemu dogovoru, ki sta ga kmalu po začetku vojne sprti strani načelno sprejeli v Istanbulu.

Takrat bi Ukrajina za vedno izgubila le polotok Krim, ki si ga je Rusija prisvojila osem let pred začetkom vojne, Donbas pa bi lahko še ostal pod formalno vladavino Ukrajine, če bi mu Kijev dal dovolj avtonomnosti. Po teh propadlih pogajanjih si je Rusija poleg obeh donbaških republik prisvojila še Hersonsko in Zaporoško oblast, ki jih še vedno »osvobaja«. Po pisanju nekaterih ruskih medijev je dolgoletni ruski voditelj pred kratkim namignil, da bi si lahko njegova država prilastila tudi Odeso, če Ukrajina in njeni zahodni sponzorji ne bodo sprejeli pogojev in varnostnih zagotovil Rusiji, ki jih je jasno postavil, preden je začel »posebno vojaško operacijo« za demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine.