Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjih dnevih dvakrat dejal, da bi lahko Rusija in Ukrajina že ta teden sklenili mirovni sporazum, tiskovni predstavnik njegovega ruskega kolega Vladimirja Putina Dmitrij Peskov pa je danes izjavil, da je to zelo zapleteno vprašanje in da je malo verjetno, da bo rešeno v kratkem času. V Moskvi so nekateri celo napovedali, da bi lahko ameriška pobuda o mirni rešitvi konflikta propadla.