Putin po pogovoru s Trumpom udaril po Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je po sinočnjem pogovoru z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom ugotovil, da v mirovnih pogajanjih o Ukrajini ni nobenega napredka. Kmalu po njunem klicu je Rusija svojo zahodno sosedo ponovno napadla s stotinami dronov in raket. V Kijevu med tem ugotavljajo, da bodo zaradi omejitve dostopa do sodobne ameriške oborožitve vse težje odvračali sovražnika.

Trump: Joe Biden s podporo Ukrajini opustošil domače zaloge. Rusija intenzivno povečuje proizvodnjo orožja zelo dolgega dosega. V eni sami noči nad Ukrajino poslali toliko dronov kot nekoč v celem mesecu.

Trump je dejal, da ZDA niso povsem prenehale pošiljati vojaške pomoči Ukrajini in da ji še vedno poskušajo pomagati, a da se morajo po tem, ko je njegov predhodnik Joe Biden s svojo podporo Kijevu »opustošil« domače zaloge, najprej prepričati, ali imajo sploh dovolj orožja za lastne potrebe. Včeraj je ameriška televizija NBC objavila novico, da se je za omejitev pošiljanja ameriške vojaške pomoči Ukrajini odločil zunanji minister Pete Hegseth. Kakor so najprej razkrili mediji, potem pa so to potrdili tudi predstavniki ameriške administracije, so se v Washingtonu odločili, da zaradi pomanjkanja lastnih zalog ne bodo Kijevu dostavili nujno potrebnih izstrelkov za protizračne obrambne sisteme patriot, na tisoče 155-milimetrskih granat in drugega sodobnega orožja. Nekaj pošiljk, ki jih je odobrila prejšnja ameriška administracija, je menda bilo že na poti, ko so njihovo dostavo zaustavili.

Razcvet ruske orožarske industrije

Medtem ko Ukrajincem zmanjkuje sredstev za učinkovito protizračno obrambo, imajo napadalci na voljo čedalje več izstrelkov. Lani je Rusija proizvedla skoraj trikrat več razvpitih raket iskander-M kot leto poprej, 700 v primerjavi z 250, so izračunali v britanskem mislišču RUSI. V lanskem letu je Rusija s temi raketami, pred katerimi se je izjemno težko ubraniti, saj dosegajo hiperzvočno hitrost od šest do sedem machov in letijo na višini 50 kilometrov do 500 kilometrov daleč, udarila po Ukrajini 245-krat, več kot štirikrat bolj pogosto kot leta 2023. Analitiki predvidevajo, da se bo ta dinamika stopnjevala, če ne bo prišlo do dogovora o koncu spopadov.

Kakor je pokazala nedavna raziskava ukrajinskega časnika Kyiv Independent, namreč Rusija proizvodnjo najsodobnejšega orožja zelo dolgega dosega intenzivno povečuje. Po mesec dni starih podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb je sovražniku uspelo nakopičiti okoli 600 balističnih izstrelkov iskander-M in 300 krilatih raket iskander-K. Če bi ruska vojska nadaljevala obstreljevanje z dosedanjim tempom, bi zgolj ta zaloga zadostovala za naslednji dve leti vojskovanja, toda več kot deset ruskih vojaških tovarn, ki sodeluje pri izdelavi iskandrov, svojo proizvodnjo še povečuje. »Kako nepravično je, da se polovica sveta trudi zaustaviti rusko vojno že več kot tri leta, Rusija pa je s pomočjo svojih partneric vseeno sposobna povečati proizvodnjo orožja,« je povedala avtorica članka Alisa Jurčenko. »Trikratno povečanje izdelave balističnih izstrelkov je šokantno. Za nas to pomeni, da se bo ruski teror nadaljeval.«

Nad Ukrajino poslali že 28.000 dronov

V tem časopisu, ki izhaja v angleškem jeziku, so pred dnevi ugotovili, da Rusija v napade na Ukrajino pošilja tudi čedalje več brezpilotnih letal. V nedavnih množičnih napadih je lahko v eni sami noči ruska vojska nad ukrajinska mesta poslala tudi več dronov, kot jih je pred časom v enem celem mesecu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na začetku prejšnjega tedna izjavil, da je od začetka vojne, ki danes mimogrede traja že 1.228. dan, Rusija njegovo državo napadla že z okoli 28.000 brezpilotniki vrste šahid (iranske proizvodnje oziroma izdelanih po iranski licenci v Rusiji). A če je lanskega leta nad Ukrajino v celem mesecu maju poletelo le nekaj več kot 350 ruskih dronov, jih zdaj Rusi nad sovražnika pogosto pošljejo skoraj dvakrat več v enem samem dnevu. Samo v noči na petek je po podatkih poveljstva ukrajinskega vojnega letalstva proti njihovi državi poletelo 539 ruskih brezpilotnikov (in enajst raket). Neimenovani vir iz ukrajinske vojaške obveščevalne službe je za Kyiv Independent že na začetku junija povedal, da je sovražnik tako povečal proizvodno brezpilotnih letal in pomnožil izstrelišča zanje, da bo kmalu lahko vsako noč na Ukrajino poslal več kot 500 dronov dolgega dometa.