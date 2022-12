Putin Xija spomladi pričakuje v Moskvi

Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin sta se danes pogovarjala prek video povezave in poudarila, da je treba v dobro obeh držav in večje stabilnosti v svetu okrepiti strateško koordinacijo. Xi je v pogovoru s Putinom dejal, da pot k miru v Ukrajini ne bo gladka, da pa bo Kitajska glede tega vprašanja ohranila »objektivno in pravično stališče«.

O tem, da sta se na daljavo pogovarjala tudi o vojaškem sodelovanju, kot so to objavile nekatere agencije, ni uradne potrditve, a že njun pogovor v času, ko ruska vojska nadaljuje silovito raketiranje ukrajinskih naselij, priča o tem, da se Xi še ni dokončno odločil, kako se bo postavil do svojega ruskega prijatelja. Putin je pogovor končal z besedami, da Xija spomladi pričakuje v Moskvi.