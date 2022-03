Putinova ahilova peta ostaja nedotaknjena

V nadaljevanju preberite:

EU v sodelovanju s partnerji na čelu z ZDA od začetka ruske invazije na Ukrajino sprejema obsežne sankcije, kakršnih še ni bilo. Kljub temu ni gotovo, kako učinkovite so te kratkoročno. Do zdaj so se izognile ahilovi peti Vladimirja Putina – prodaji nafte in plina, ki financirata njegov vojaški stroj.

Kot »jedrsko orožje« na področju sankcij je veljala izključitev ruskih bank iz sistema Swift. A Sberbank in Gazprombank, ki sta ključni za izvedbo plačil energentov, ni na seznamu izločenih. V EU se danes končujejo uradni postopki za sprejetje še četrtega svežnja sankcij po začetku vojne 24. februarja.

Cilj ukrepov je izsušiti vire Rusije za financiranje vojne. Moskva naj bi izgubila ugodnosti v Svetovni trgovinski organizaciji. Med cilji je suspendiranje njenega članstva v IMF in Svetovni banki, s čimer bo ostala brez ugodnih posojil.