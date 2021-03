Rasizem, o katerem se ne govori

V nadaljevanju preberite:

Kitajci in Indijci že dolgo doživljajo ameriški in evropski rasizem, ker so najboljši dijaki v srednjih šolah, velikokrat tudi najboljši na sprejemnih izpitih za vpis na fakultete. Nekatere univerze so že uvedle diskriminacijske standarde, pri čemer od Azijcev zahtevajo 140 točk več kot od drugih kandidatov. Štiri organizacije Američanov indijskega porekla so zaradi tega ukrepa tožile Harvard s trditvijo, da je bila s tem kršena ustava. Zvezno sodišče je njihovo tožbo zavrnilo. Omenjene organizacije se bodo zdaj obrnile na vrhovno sodišče. Pandemija covida-19 je še podžgala sovraštvo do azijatov.