Razdružene države Amerike, sprte celo na svoj rojstni dan

V nadaljevanju preberite:

Ameriški 4. julij, obletnica sprejetja deklaracije neodvisnosti od britanske krone, je vedno veljal za najpomembnejši praznik ZDA. Zdaj pa oblasti floridskega Orlanda ocenjujejo, da njihovi meščani zaradi toliko razlik, sovraštva in nemira sploh nočejo praznovati rojstva ameriškega naroda. Sami bodo praznovali predvsem zato, ker so že nakupili pirotehniko za tradicionalne ognjemete, ponekod pa te niso pravočasno dobili – iz Kitajske. Američani so razburjeni tudi zaradi visokih cen ter globokih ideoloških in političnih razlik.