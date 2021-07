Razgrevanje kriz v soseščini ZDA

V nadaljevanju preberite:

Demokratski predsednik Joe Biden svojo diplomacijo najraje uravnava z območnimi partnerji, toda po uspešnih dogovorih v Evropi in Aziji nima nikogar s podobnimi interesi za sodelovanje v ameriški južni soseščini. Ob množičnih demonstracijah Kubancev za svobodo in atentatu na haitijskega predsednika bo moral ukrepati sam, in če tega ne bo zastavil prav, se mu lahko nove južnoameriške krize prelijejo na domača tla ali vsaj močno poslabšajo ­zunanjepolitično agendo.