Razkrili mrežo agentov, ki naj bi za Rusijo iskali letala F-16

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je danes sporočila, da je razbila mrežo agentov, ki naj bi delali za ruske obveščevalce in skušali ugotoviti lokacije bojnih letal F-16 v Ukrajini. Izvajali naj bi tudi izvidniške operacije na položajih ukrajinskih sistemov zračne obrambe.

SBU je po lastnih navedbah nevtralizirala obsežno mrežo 12 agentov in njihovih sodelavcev, ki so poskušali ugotoviti lokacije vojaških letališč, kjer so nameščena zahodna bojna letala F-16. Agenti so izvajali tudi izvidniške operacije na položajih ukrajinskih sistemov zračne obrambe in skušali najti podjetja, ki proizvajajo opremo za elektronsko bojevanje proti dronom, je dodal SBU.

Kot je še sporočila varnostna služba, so agenti delovali v petih ukrajinskih regijah, njihov vodja pa se je nahajal v regiji Dnipropetrovsk in je pridobljene informacije posredoval ruskim obveščevalcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SBU je prav tako objavila slike štirih pridržanih moških z zamegljenimi obrazi. V primeru obsodbe jim grozi od osem let zapora do dosmrtne ječe.

Ukrajina si je že kmalu po začetku ruske invazije februarja 2022 prizadevala za dobavo zahodnih bojnih letal. Prva letala F-16 je prejela avgusta, njihova lokacija pa velja za strogo varovano skrivnost.