Republikanska kongresnica izključena iz dveh odborov

Marjorie Taylor Greene ne bo več članica kongresnih odborov. FOTO: Nicholas Kamm/AFP

Demokratska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa je ob sodelovanju 11 republikancev včeraj republikansko kongresnicoizključila iz članstva v odboru za proračun in odboru za izobraževanje. Ta izjemni ukrep si je prislužila z izjavami in zagovarjanjem nasilja, rasizma, antisemitizma, sovraštva do muslimanov in kolegov.Podpornicaje pred glasovanjem poskušala najti izgovor za svoje izjave, vendar se zanje ni opravičila. Napadala je kritike in medije, ki jih je izenačila z ustvarjalci teorij zarot. Za njeno izključitev iz odborov je glasovalo 230, proti pa 199 članov predstavniškega doma.Marjorie Taylor Greene si je včeraj v kongresu nadela črno masko z rdečim napisom »svoboda govora« in pojasnila, da je zaradi preteklih izjav ne bi smeli obsojati. Zanikala je svojo podporo teorijam zarote v povezavi s terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra in laganje o šolskih strelskih napadih. Zagotovila je tudi, da teoriji zarote QAnon ne verjame več. Ni pa se opravičila za podporo ideji o umoru predsednice predstavniškega domain drugih demokratov, niti ne za izjave o laserjih iz vesolja pod nadzorom Judov, ki da netijo gozdne požare po Kaliforniji in perejo možgane politikom.