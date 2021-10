Restavracija na koncu vesolja

Vertikalno kmetovanje na obrobju Reykjavika. FOTO: Matjaž Krivic

Solata na Marsu

V zadnjih tridesetih letih smo pojedli toliko hrane kot prej v celotni človeški zgodovini skupaj. Predstavljajte si, kaj bo sledilo.

Kristinn Haflidason

Proizvodnja mikroalg za prehrano ljudi in živaliv podjetju Vaxa Impact Nutrition. FOTO: Matjaž Krivic

Mars na Zemlji

Proizvodnja mikroalg v podjetju Algalif, največjemu proizvajalcu naravnega astaksantina. FOTO: Matjaž Krivic

Mineralno bogastvo iz globokega podzemlja

Sedimenti geotermalne pare, iz katerih podjetje GeoSilica izdeluje prehranska dopolnila. FOTO: Matjaž Krivic

S siliko sem se kot Palestinka poistovetila – tudi z nami ravnajo kot z odpadki, pa smo v resnici vse kaj drugega. To je moja zgodba.

Fida Abu Libdeh

Tektonski premiki na tektonski prelomnici

Björn Örvarm, direktor podjetja ORF Genetics, v rastlinjaku, kjer goji genesko spremenjeni ječmen. FOTO: Matjaž Krivic

Niti malo ne dvomim, da bo laboratorijsko vzgojeno meso na mizah po svetu na voljo najpozneje čez pet let. Investicije v razvoj so ogromne.

Björn Örvar

Islandija ni ravno dežela, v kateri bi kmetijstvo lahko – cvetelo. Kaj šele, da bi lahko ljudje na sobotnih tržnicah razpravljali o celostni in celoviti samopreskrbi s hrano – razen seveda z ribami. Mraz, veter, vulkanska, hladna in komaj plodna zemlja, odsotnost opraševalcev, sneg, led, ostro vreme … A ravno slabi pogoji in nevarna odvisnost od uvoza hrane (predvsem zelenjave in sadja) so v tej državi povzročili pravo revolucijo alternativnih načinov proizvodnje hrane in prehranskih dopolnil. Za ljudi in živali. In to na pogon obnovljivih virov energije, tako rekoč brez ogljičnega odtisa. Predstavljamo le nekaj primerov odlične prakse.»Ustvarjati življenje je odličen občutek,« je v velikanski, z rožnato, rumeno in modro svetlobo osvetljeni industrijski hali dejal 26-letni Nizozemec, biolog, ki se v podjetju Vaxa Farm ukvarja z gojenjem rastlin – v zaprtem prostoru.Podjetje, ki se mu je van Beek priključil takoj po študiju in praksi v podjetju Philips, je leta 2018 na obrobju Reykjavika postavilo prvi »obrat« vertikalnega kmetijstva na Islandiji. V veliki hali, prepredeni z nekakšnimi odprtimi kovinskimi omarami in policami, kjer gojijo različne vrste solat (70 odstotkov proizvodnje), mikrozelenja, zelišč in rož, je bila še pred dvema letoma polovica kapacitet praznih. Zaposleni – danes jih je 16, toda vertikalno kmetijstvo nikakor ni delovno intenziven proces, saj je večinoma avtomatiziran – so razvijali nove izdelke, preizkušali semena in čakali, da jih bo tržišče prepoznalo.Ni jim bilo treba dolgo čakati. Danes, dve leti pozneje, islandsko-nizozemsko podjetje Vaxa Farm proda prav vso zelenjavo in rastlinje, ki ga pridela. Trenutno so drugi največji proizvajalec zelene solate na Islandiji – njihov glavni konkurent je tradicionalni rastlinjak blizu njihove »vertikalne farme«. Prodaja eksponentno raste. Večino izdelkov – predvsem solate – prodajo v supermarketih in restavracijah. Njihova hrustljava solata je prva izbira nekaterih najbolj znanih kuharjev na vulkanskem otoku. Solata je v trgovine in restavracije dostavljena še isti dan po nabiranju. Velikokrat celo prej kot v dveh urah. Stroški – in hkrati izpusti ogljikovega dioksida v ozračje – so minimalni.»Islandci se zavedajo, kako pomembno je proizvajati lastno hrano. In da bo to – tudi v kontekstu podnebne krize – v prihodnosti morda celo ključno. Naše izdelke so hitro prepoznali in podprli,« je med policami, polnimi solate v različnih fazah rasti (celoten proces rasti traja šest tednov), povedal mladi biolog, ki se je zaradi »resničnega dela« odpovedal doktorskemu študiju – »teoriji«. Vaxa Farm načrtuje širitev in ves čas razvija nove izdelke. Podjetje vidi prihodnost na svetovnem trgu. Van Beek je poudaril, da so se v kontekstu razvoja vertikalnega kmetovanja, »tehnologije prihodnosti«, dejansko komaj premaknili s startne črte. »Prihodnost prehrane v velikih mestih je vertikalno kmetovanje, o tem ni dvoma. Tako bo mogoče prehraniti neprimerno več ljudi,« je prepričan.Toda Islandija ima pred velikim delom sveta, ki intenzivno razmišlja o vertikalnem kmetovanju, veliko primerjalno prednost. Vertikalno kmetijstvo je energetsko – in vodno – zelo potratno. Na Islandiji pa imajo na voljo tako rekoč neomejene količine zelene in obnovljive (poceni) energije ter obilo hladne in izjemno čiste ledeniške vode.V velikanski hali se med policami svetloba ves čas spreminja. Rastline dobivajo vodo in hranila po drobnih ceveh – natančno preračunano. Ponoči je na »vertikalni njivi« temno, tiho in mirno. »Treba je ohranjati naravni cikel. Tako lahko rastline počivajo, hkrati pa čez dan nabrano energijo spreminjajo v gradnike in rastejo. Dejstvo je, da je naša solata mehkejša, ker raste v idealnih pogojih, brez vetra. A je zato manj odporna. Dreves ne bi mogli gojiti tako, ker ne bi mogla nositi lastne teže. Morda bomo v prihodnje celo posnemali zunanje okoliščine zaradi avtentičnosti in odpornosti,« je povedal van Beek. Strinjal se je z našo pripombo, da bo tako – vertikalno – morda videti kmetijstvo na človeških kolonijah na Marsu. »Teoretično bi to bilo možno že danes,« je dodal.Sredi vulkanske krajine zahodno od Reykjavika se valijo v nebo oblaki bele pare. V Hellisheidiju je tretja največja geotermalna elektrarna (in toplarna) na svetu, ki proizvaja izključno zeleno elektriko, njen ogljični odtis pa je zanemarljiv. Geotermalna elektrarna – upravlja jo energetsko podjetje ON Power – s poceni zeleno elektriko, hladilno vodo in zemljišči podpira številne futuristične, a hkrati delujoče projekte. Od neposrednega zajemanja ogljikovega dioksida iz ozračja in njegovega shranjevanja v bazaltno podzemlje (projekt Carbfix v sodelovanju s švicarskim podjetjem Climeworks) do proizvodnje zelenega vodika. Od uporabe mineralnih sedimentov, ki nastajajo ob črpanju geotermalne pare, za prehranska dopolnila (podjetje GeoSilica) do morda vsaj na videz najbolj znanstvenofantastičnega projekta – proizvodnje mikroalg za prehrano ljudi in živali. Hellisheidi je laboratorij prihodnosti. Na prostem.»V osnovi smo tehnološko podjetje, ne živilsko,« je med stotinami raznobarvnih sijočih cevi, po katerih se centrifugalno pretakajo mikroalge, dejal, direktor podjetja Vaxa Impact Nutrition, ki v dveh majhnih, na vesoljske postaje spominjajočih zgradbah iz mikroalg proizvaja prehranska dopolnila (omega 3, omega 7 …), a tudi rastlinske beljakovine za prehrano ljudi (za rastlinsko meso, denimo) in rib.V galaktičnem zabojniku je bilo glasno. Barve – brutalne, halucinogene, vijolično-modro-rdeče-zelene – so udrihale na podzavest z učinkom LSD. Če človek ne bi vedel, kaj se dogaja v ceveh, bi mislil, da se je teleportiran znašel v oddaljeni prihodnosti. Morda na nekem drugem planetu. A v visokotehnološkem okolju, ki so ga v podjetju sami oblikovali in zgradili, so le rasle nizke oblike življenja. Mikroalge.»Alge imajo rade različne barve,« se je zasmejal Haflidason, nekdaj profesionalni nogometaš z enim nastopom za islandsko nogometno reprezentanco. »To je naš prispevek v boju proti lakoti in s podnebnimi spremembami. V zadnjih tridesetih letih smo pojedli toliko hrane kot prej v celotni človeški zgodovini skupaj. Predstavljajte si, kaj bo sledilo,« je v svoji skromni pisarni povedal 46-letnik, ki je diplomiral iz filozofije (Sveti gral, Monty Python). »Sem filozof, ki z algami rešuje svojo dušo,« se je glasno zarežal poslovnež in napovedal, da bo njegovo podjetje kmalu vredno milijardo dolarjev. In to kljub temu ali predvsem zato, ker svoj poslovni model gradijo na trajnosti, samopreskrbi in izključno obnovljivih virih energije, ki jim jih s hladilno vodo (to vrnejo v sistem) omogoča geotermalna elektrarna, na katere pragu so.»V proizvodnji hrane sta – poleg energije, ki je je na Islandiji ogromno – najpomembnejša dva elementa. Voda in zemlja. Tu je človeštvo krenilo na pot uničenja, samouničenja. Mi pa smo našli nekaj izrazito učinkovitih rešitev, ki bi jih morali udejanjiti povsod, takoj,« je bil udaren »Kiddi« Haflidason.Za izdelavo enega kilograma beljakovin iz govejega mesa se v povprečju porabi 150.000 litrov vode. Za kilogram beljakovin iz soje – 9000 litrov. Za kilogram beljakovin, pridelanih iz mikroalg, pa potrebujemo le 16 litrov vode. Pa še ta gre skozi (98 odstotkov) proces reciklaže. Podobno je z zemljo – proizvodnja mikrolag v zaprtem sistemu (večino alg še vedno gojijo na odprtih morskih farmah, ki so podobne farmam lososov) je 1500-krat bolj prostorsko učinkovita.Da o okoljski primernosti/varnosti ne razpravljamo. Vzgoja mikroalg v Hellisheidiju in hkratna proizvodnja hranil je ogljično negativna, saj v ozračje izpušča le – kisik. »Na 500 kvadratnih metrih smo vzpostavili prehransko platformo za svetovno prihodnost prehranjevanja. Na enem odstotku prostora ustvarimo desetkrat več izdelka. Načrtujemo revolucijo, seveda. V naslednjih petih letih bomo zgradili 90 takšnih enot. Imamo resen poslovni model in vlagatelje. Od prvega dneva ustvarjamo dobiček. Časa za 'zafrkavanje' niti slučajno ni več,« je bil jasen nekdanji vrhunski športnik. »Trg nas je hitro prepoznal. Tam zunaj je potreba po prehranskih alternativah vsak dan večja. Širili se bomo tudi z različnimi izdelki, denimo z izdelavo naravnih barvil in piva iz spiruline,« je dodal Haflidason, ki pravi, da okoli sebe zavestno izbira takšne ljudi, da je ob koncu dneva vedno »najbolj neumen v sobi«.Proizvodnja (mikro)alg na Islandiji je resna industrijska panoga. To dokazuje podjetje Algalif, največji proizvajalec naravnega astaksantina (rdeči pigment in zelo učinkovit antioksidant, ki je v določenih mikroalgah in je prisoten v dolgi prehranski verigi od alg in škampov pa vse do flamengov) na svetu. Algalif, ki je v lasti norveške korporacije Sana Pharma Holding in je v nekdanjem Natovem letalskem oporišču, bo že do konca leta podvojil proizvodne kapacitete (olje, beljakovine, kapsule) in število zaposlenih (s 40 na 80).Alge so nova velika stvar in islandski proizvajalci ob najboljši volji, izobraženih kadrih in pogojih komaj sledijo rasti svetovnih potreb. Te so vsako leto 15 odstotkov višje. »Ves čas smo razprodani. Prehranski izdelki iz alg bodo močno zaznamovali prihodnost prehrane. To je velika priložnost za celotno človeštvo,« nam je med sprehodom po proizvodnih obratih, ki so videti kot vesoljska ladja Galaktika, povedal, tiskovni predstavnik podjetja Algalif in nekdanji novinar.Še eno prehransko – in tehnološko – podjetje v Hellisheidiju se imenuje GeoSilica in iz geotermalne pare, ki jo elektrarna črpa za proizvodnjo električne ter toplotne energije, pridobiva siliko, mineralno zmes, ki se nahaja v pari. Ta prihaja iz globine dveh kilometrov. Ko se ohladi, se spremeni v tekoče stanje. Čeprav je ta tekočina bogata z minerali, so jo do ideje o njeni izrabi za prehranske dodatke povsod po svetu zlivali stran – kot tako rekoč industrijski odpadek.Palestinka, ki se je preselila na Islandijo pri šestnajstih letih, se je med študijem odločila, da bo »siliki, podzemeljskemu bogastvu, ki nam ga narava ponuja kot hrano, povrnila dostojanstvo«. Razvila je tehnologijo in se uspešno prijavila za vladno štipendijo. Nato je leta 2015 odprla podjetje, ki danes izdeluje pet popolnoma naravnih prehranskih dopolnil, ki vsebujejo vse glavne minerale, ki jih potrebuje človeško telo. Na pomoč ji je z zeleno električno energijo in geotermalno vodo priskočila elektrarna v Hellisheidiju, potem pa je v njeno podjetje vložil precej denarja še eden od islandskih pokojninskih skladov. Posli so zacveteli, podjetje hitro raste, zgodba o izkoriščanju silike za prehranske namene pa odmeva po svetu, kjer je na voljo geotermalna energija.Zgodba o uspehu – toda Fida Abu Libdeh se je morala prebiti čez vse mogoče migrantske ovire. Dolgo je imela zaradi neznanja islandskega jezika težave v šoli. Ko ji je stekel jezik, se je razcvetela. »Vedno sem morala delati več od drugih, nagnjena sem k nadkompenzaciji. S siliko sem se kot Palestinka poistovetila – tudi z nami ravnajo kot z odpadki, pa smo v resnici vse kaj drugega. To je moja zgodba,« mi je zaupala na sedežu podjetja blizu mednarodnega letališča v Keflaviku.Polotok Reykjanes na jugovzhodu Islandije je geološko zelo aktiven, a večjega vulkanskega izbruha tu, kjer se grobo srečata ameriška in evropska tektonska plošča, ni bilo že 800 let. Do letošnje zime, ko je izbruhnil vulkan Fagradalsfjall, ki se še ni umiril. S krajšim predahom je bil aktiven tudi v času našega obiska. V njegovem izjemno občutljivem vznožju, ki ga ves čas trese, je 2000 kvadratnih metrov velik rastlinjak podjetja ORF Genetics. To ni navaden rastlinjak, ki jih je po Islandiji – skupaj s termalnimi kopališči – ogromno.V futuristično oblikovanem in ponoči spektakularno osvetljenem objektu, ki leži na samem in močno spominja na prizore iz filmov o Jamesu Bondu, gojijo gensko spremenjeni ječmen. 130.000 rastlin hkrati – v posebnih lončkih, v katerih je namesto zemlje z minerali bogat vulkanski prah, po ceveh pa k rastlinam tečejo hranila in sveža ledeniška voda. A ne za neposredno proizvodnjo hrane: ječmen, ki ga žanjejo kar trikrat na leto, je za podjetje ORF Genetics, ki deluje od leta 2008, namreč le platforma, v kateri prek izbrane beljakovine v semenu gojijo tako človeški kot živalski rastni faktor. Seveda ločeno.Živalski rastni faktor – po odvzemu matičnih celic iz mišičevja krav, piščancev in prašičev – vstavijo v DNK semena ječmena. »Uporabi rastlin za pridelavo posebnih beljakovin rečemo molekularno kmetijstvo. Razvili smo poseben sistem, ki seme ječmena uporablja kot sredstvo za proizvodnjo rekombinantnih človeških in živalskih beljakovin. S tem nam je uspelo ustvariti obsežen seznam rekombinantnih beljakovin za raziskavo tehnologije matičnih celic, nege kože, medicino in tudi v laboratoriju vzgojenega mesa,« nas je poučilin dodal, da je ječmen – odličen gostitelj za izdelavo čistih oblik posebnih beljakovin, kot sta človeški in živalski rastni faktor – idealen za potrebe biotehnologije.»Ko seme ječmena dozori, rastni faktor v laboratoriju osamimo, nadziramo in opazujemo, kaj se bo zgodilo in za rast kakšnega – mišičnega, maščobnega – tkiva bodo celice uporabljene. To je, seveda, idealno za razvoj v laboratoriju ustvarjenega mesa. To je naš prispevek k prihodnosti in trajnosti prehrane po svetu. Sicer pa smo v osnovi biotehnološko in ne živilsko podjetje,« nam je med razkazovanjem najboljših semen povedal Örvar, asketski soustanovitelj podjetja ORF Genetics in znanstvenik.Laboratorijsko pridelano meso – ga bomo vegetarijanci in vegani sploh jedli? – je nova velika zgodba. A za zdaj, čakajoč na odobritve regulatorjev, denimo v Združenih državah in v Evropski uniji, je meso, zaradi katerega ni bila ubita žival, mogoče dobiti le v eni restavraciji v Singapurju (izdeluje ga podjetje Eat Just). Islandsko podjetje, kar zadeva prehrano, deluje v »varnem« regulacijskem okolju raziskovanja in razvoja (R&D). Takoj ko bodo regulatorji to odobrili, bodo izdelavo celičnih tkiv za laboratorijsko vzgojeno meso močno pospešili.»Niti malo ne dvomim, da bo laboratorijsko vzgojeno meso na mizah po svetu na voljo najpozneje čez pet let. Investicije v razvoj so ogromne. Več ducatov podjetij po svetu se ukvarja le s tem. Za naš posel je to seveda odlično. Svoje kapacitete bomo morali kmalu močno povečati,« je povedal Örvar, ki je dolgo delal v laboratoriju, pred petimi leti pa se je dokončno posvetil le poslu.Ob »vzgajanju« živalskega rastnega faktorja v semenu ječmena (v obliki ekstrakta) vzgajajo tudi človeški rastni faktor – v (za zdaj le) kozmetične namene (serum EGF za nego kože, denimo). A v prihodnje, ko bi se lahko spremenila zakonodaja, bi podjetje ORF Genetics lahko bilo eno izmed tistih, v katerih bodo – upočasnjevanje staranja celic do skrajnih robov – iskali ključ do nesmrtnosti. Tektonski premiki na tektonski prelomnici? »Haha, lahko bi tako rekli, a bi seveda pretiravali. Vsekakor pa se ukvarjamo z različnimi procesi upočasnjevanja staranja,« je bil nedvoumen Örvar. Kreacija in rekreacija? »Tako je …«Islandsko biotehnološko podjetje že zdaj prodaja svoje izdelke v 27 državah, tudi v Sloveniji. Večino teh izvozi na Kitajsko, kjer je povpraševanje po serumu EGF (EGF je beljakovina, ki jo človeško telo proizvaja samo. Je rastni dejavnik, ki igra pomembno vlogo pri celični rasti. Sestavljen je iz 53 aminokislin) strmo narašča. »Danes je en gram človeškega rastnega faktorja na tržišču vreden pol milijona dolarjev. Ta cena bo v prihodnjih letih, tudi zaradi podobnih projektov, kot je naš, strmo padla. Takrat bo sledila velika eksplozija te nove velike industrije, ki je zdaj še v povojih,« je strnil Örvar.