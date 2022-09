Revolucija v odmevu golobjih korakov

Že takrat pa je bilo videti, da je za nekdaj mogočno družbeno-katoliško zgradbo tako v Sloveniji kot na globalni ravni, burno dogajanje v Vatikanu, ki pa je vezano na novo versko paradigmo papeža Frančiška. Ta je zelo inteligentno začel reformacijo Katoliške cerkve, pri njej je že v začetnih fazah hotel vzbujati čim manjšo pozornost in držal se je ideje, da je pri tem treba biti »krotek kot golob in zvit kot kača«. Zdaj ko je imenoval zadnji »paket« kardinalov, poznavalci govorijo o revoluciji, ki bo v Katoliški cerkvi imela dolgoročne posledice.

Šlo je in še vedno gre za reformo rimske kurije, kajti papež je v devetih letih svojega pontifikata večkrat tako posredno kot neposredno dal vedeti, da so se v tej instituciji kritično nakopičili večstoletni problemi in da riba (ki je tudi simbol krščanstva) najbolj »smrdi pri glavi«.

Zadnje dni avgusta, torej ta teden, je v Vatikanu potekalo srečanje kardinalov o novi apostolski konstituciji Praedicate Evangelium, to pa je dolgo pričakovan dokument, ki reformira rimsko kurijo kot centralno institucijo Vatikana in z njim Katoliške cerkve.

Tik pred tem, 27. avgusta, je papež imenoval dvajset novih kardinalov, petnajst od tega je novih elektorjev za novega papeža, torej kardinalov, ki ne presegajo starosti 80 let. To dejanje je poznavalcem in opazovalcem pritegnilo pozornost tudi pod vidikom razmišljanja, ki ga je papež javno izrazil ob svojem obisku v drugi polovici julija v Kanadi. Pravzaprav je že maja, ko je zaradi težav s koleni začasno obsedel na invalidskem vozičku, sprožil govorice o svoji morebitni upokojitvi, in te so nov pospešek dobile zdaj, ko je imenoval nove kardinale.

Toda precej pomembnejša tema za vršenjem govoric o upokojitvi je bila papeževa »tiha« vsebinska prestrukturacija kardinalskega zbora, o kateri govorijo predvsem številke. V tem trenutku kardinalski zbor sestavlja 226 kardinalov (med njimi je tudi Franc Rode), toda elektorjev je le 132 (med njimi Rodeta ni). Naslednji pomemben podatek je, da je od teh, ki bodo po morebitni Frančiškovi smrti ali upokojitvi (odstopu) glasovali o novem papežu, 62 odstotkov takih, ki jih je imenoval Frančišek. To pomeni, da se je tiha revolucija v Vatikanu že zgodila in je nova apostolska konstitucija Praedicate Evangelium o rimski kuriji bodisi vzporedna poteza bodisi nadgradnja prve.

Kot pivniki pravih vrednot

Ko je bil kardinal Franc Rode v intervjuju za Mladino 5. avgusta vprašan, ali papež Frančišek kaj pomaga pri tem, da bi bilo v času razmaha človekovih pravic in svoboščin več duhovnikov in novomašnikov, je odgovoril: »Najmanj. So zgodovinska obdobja verske gorečnosti in obdobja mlačnosti, nezanimanja, indiferentnosti. Danes je zelo močan val relativizma in sekularizacije, o katerem je kar naprej govoril papež Benedikt«.

Zadnje dni avgusta je v Vatikanu potekalo srečanje kardinalov o novi apostolski konstituciji Praedicate Evangelium, to pa je dolgo pričakovan dokument, ki reformira rimsko kurijo kot centralno institucijo Vatikana in z njim Katoliške cerkve.

Frančiška je v istem kontekstu označil za južnoameriškega teologa, katerega izobrazba v nasprotju z Benediktovo ne dosega nemških standardov. Toda Frančišek je vse kaj drugega kot intelektualno inferioren in duhovno šibak papež. Ravno nasprotno. S spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi se je soočil brezkompromisno, radikalno in z energijo, ki je Benedikt nikoli ni premogel. Zaradi pomanjkanja tega je nemški papež najbrž sploh odstopil z mesta »pontifexa maximusa«. Prav tako Frančišek kaže izjemno vitalnost v duhovni preorientaciji Cerkve proč od aristokratskega koncepta nazaj k evangeljskemu, torej k temeljnim postavkam krščanske vere.

Imenovanje novih kardinalov za to ugotovitev ponuja dokaze. Novoimenovane je pozval, naj vase »vpijejo« povsem različne vrednote od aristokratskih in vzvišenih. Pozval jih je h »krotkosti«, »ljubeznivosti«, še več, k »odprtosti do vseh ljudstev, do obzorij sveta, do obrobij, ki jih še ne poznamo«. Na konzistoriju, kar je drugo ime za kardinalski zbor, jim je govoril o »močnem plamenu Božjega duha«, ki odseva »strastno ljubezen, ki vse očiščuje, prerodi in preobrazi«. K njihovim dolžnostim in odgovornostim je naložil tudi »kuhanje hrane za revne družine, migrante in brezdomce«.

Razlika do govorice aristokratsko, celo borgijsko in renesančno orientiranih kardinalov in duhovščine je očitna. To je smer, ki jo je med zidove vatikanskih palač pripeljal po tiho, brez pompa in v presenečenje vatikanske birokracije, kardinalov in kurije, kar je rezultiralo prav v konstituciji Praedicate Evangelium.

Začeli so govoriti o revoluciji

Tako je prišlo do tega, kar kritični opazovalci imenujejo Frančiškova revolucija. Ko je podpisal dokument konstitucije, je podpisal prestrukturacijo »glavnega štaba« Katoliške cerkve. Novinar in poznavalec Vatikana Loup Besmond de Senneville je pri tem zapisal, da je bila reforma kurije pravzaprav že v mislih samih elektorjev na konklavu leta 2013, ko so volili novega papeža in izvolili Frančiška, takrat še Jorgeja Maria Bergoglia.

Zdaj podpisani dokument kurijo reformira pod vsebinskim zornim kotom, torej kot aparat, ki naj služi tako Cerkvi kot svetu. Ni več umeščena med papeža in škofe, temveč po novem služi obema, merilo za to pa je načelo sinodalnosti.

To pomeni, da so regionalni in nacionalni episkopati, škofovske konference (pri nas je njen predsednik Andrej Saje), polni partnerji Svetega sedeža in ne več strukture, nad katerim ima Vatikan hierarhično avtoriteto. Komentatorji izpostavljajo vidik, da konstitucija tudi predvideva, da morajo v prihodnje pomembni dokumenti Svetega sedeža biti pripravljeni na podlagi nasvetov, ki prihajajo s škofovskih konferenc.

Na prvi pogled je že očitno, da »Frančiškova revolucija« povsem obrača hierarhično perspektivo, kar je pomembno pod najmanj dvema vidikoma. Prvič, postmoderni neoliberalizem je zabrisal moralne meje, relativiziral avtoriteto, potrebo po privrženosti načelom in zakonom oziroma zavezam. Sveta knjiga Biblija je namreč v svojem vsebinskem bistvu sestavljena iz Stare in Nove »zaveze« in vsebina krščanskega verovanja je v izvornem pomenu besede glede na razmerje do sočloveka moralna koda razlikovanja med prav in narobe.

Drugič, postmoderna razveza avtoritet je privedla v popolno krizo upravnega delovanja Katoliške cerkve, ki je po svojem ustroju bolj kakor ne že tako ali tako relikt staro- in srednjeveške socialne družbene postavitve.

Vsebinsko gledano je Frančiškova revolucija že v tem, da je po smislu tiho sprejel predlog pokojnega nemškega sociologa Ulricha Becka, namreč da je bistvena vloga vsake prihodnje religije predvsem v tem, da se v koaliciji z drugimi religijami poveže v gibanje za svetovni mir, kajti brez tega je planet na tem, da se samouniči. Vsekakor pa je najpomembnejši moment te »revolucije« to, da si je namenil organizacijski sistem oziroma institucijo obrniti k potrebam malega, revnega in lačnega človeka, bazičnim potrebam ljudi, ki trpijo pomanjkanje zdravja, hrane, strehe nad glavo in predvsem miru, v katerem bi lahko zaživeli svoje življenje. Papež je v zadnjih devetih letih javno podprl pravice beguncev, migrantov, obsodil je postavljanje ograj proti njim, zahteval je preobrazbo svetovnega družbenega reda v korist revnih in proti kapitalu.

Slovenija bolj del problema, kot rešitve

V tem smislu je ustanovil nov dikasterij za dobrodelno dejavnost. Namenjen je pomoči revnim, ranljivim in marginaliziranim ljudem. Močno je okrepil komisijo za preganjanje spolne kriminalitete, kajti razkrivanje spolnih škandalov je bilo le prvo dejanje zgodbe, ki naj bi se razvilo v ničelno toleranco do nečesa, kar je bilo v Katoliški cerkvi očitno tolerirano stoletja. Komisija je padla neposredno pod dikasterij za verski nauk. Tako je papež dal vedeti, da z najvišjega mesta podpira prizadevanja škofovskih konferenc po brezkompromisnem izganjanju spolnega kriminala iz prakse Katoliške cerkve. Tako je v preganjanju tega zapovedano tudi sodelovanje s civilnimi oblastmi.

Absolutna predpostavka Frančiškovih reform v Katoliški cerkvi je ta, da je zorni kot verovanja, posledično pa institucije, treba obrniti k izvorni Besedi. Foto: Alberto PIZZOLI/AFP

Končno je papež v reformi zaostril tudi pravila nadzora glede financ. Ustanovil je posebno telo, ki bedi nad ekonomskimi oziroma finančnimi zadevami kurije in nadzoruje njene institucije ter tudi te, ki so povezane s Svetim sedežem, torej opravlja tudi nadzor nad institucijo »Petrovega novčiča«.

V vseh tovrstnih premikih bi lahko videli razloge, zakaj so se v Sloveniji, najbrž pa tudi v drugih področnih cerkvah, začela javno odražati rivalstva med škofi in duhovščino. Glede na dejstvo, da nova konstitucija močno povečuje moč in vlogo lokalnih škofovskih konferenc, je razumljivo, da se je v teh povečala občutljivost za vprašanje, kdo jih bo obvladoval in kdo bo v njih razvil svojo »področno« moč.

Absolutna predpostavka Frančiškovih reform v Katoliški cerkvi je ta, da je zorni kot verovanja, posledično pa institucije, treba obrniti k izvorni Besedi. Kolikor je slišati, Slovenija v pogledu Vatikana sodi v srednjeevropski kontekst cerkvene zgodovine avstro-monarhičnega izvora, kjer se je politika odločilno vrasla v način cerkvenega žitja. Drugače povedano, Slovenija je glede na poškodbe klerikalizma bolj del problema kot rešitve in ne ustreza kriteriju aggiornamenta, kot se reče cerkveni prenovi, zasnovani po drugem vatikanskem koncilu.

Od osamosvojitve države je slovenska Cerkev kopičila napako na napako. V tranziciji je tekmovala za svoj delež pri privatizaciji družbenih dobrin in domala pozabila na pastoralo. Zahtevala je denacionalizacijo z vračanjem premoženja v naravi, v gozdovih, največji greh pa si je na glavo spravila s finančnimi mahinacijami v mariborski škofiji pred prejšnjo finančno krizo, kar jo je pripeljalo v finančni zlom, ki je pripomogel k finančni recesiji celotne države, saj je ta v krizi pred desetimi leti morala toliko globlje sanirati ves bančni sistem.

Frančiškova revolucija je že v tem, da je po smislu tiho sprejel predlog pokojnega nemškega sociologa Ulricha Becka, namreč da je bistvena vloga vsake prihodnje religije predvsem v tem, da se v koaliciji z drugimi religijami poveže v gibanje za svetovni mir.

Čeprav je bil zasuk stran od drugega koncila v splošnem značilen za veliko področnih Cerkva, je Slovenija bolj kakor ne postala primer ponesrečene kombinacije strateških namenov Vatikana in slabe prakse slovenske Cerkve. V času ko so se drobile škofije, množili novi škofje in administrativni aparat, se je močno zmanjšalo tako število duhovnikov kot tudi vernikov.

V pogovoru za Mladino je kardinal Franc Rode zaradi upada števila vernikov s prstom pokazal na papeža Frančiška: »Letos imamo štiri novomašnike v Sloveniji, ko sem bil profesor na teološki fakulteti, jih je bilo pa 65.« Zamolčal je, da se je drastični in prelomni upad poklicev začel natanko tedaj, ko je bil on ljubljanski nadškof in so se okrog njegove vzvišene in aristokratske drže kopičile afere, tudi ta z gradnjo prestižne rezidence v gradu Goričane. Vse to je pri ljudeh utrjevalo odpor do tradicionalističnega in retrogradnega pogleda na institucijo Katoliške cerkve, ki je zdaj v svetu, posebno pa v Sloveniji v krizi, kakršne v poldrugem tisočletju še ni doživela.

Kardinal Franc Rode. Ker nova konstitucija močno povečuje moč in vlogo lokalnih škofovskih konferenc, je razumljivo, da se je v teh povečala občutljivost za vprašanje, kdo jih bo obvladoval. Foto: Arhiv

Slovenski duhovniki so se tako znašli med kladivom in nakovalom. Po eni strani so v hierarhični pokorščini sledili utrjevanju moči slovenske Cerkve v nezdravih okoliščinah politične tranzicije, kar je Cerkev v večini škofov in duhovnikov pripeljalo v naročje Janeza Janše in v spomine na avstromonarhistične privilegije. Po drugi strani se zaradi vse manj poklicev spopadajo s potrebo po združevanju župnij, upadom števila vernikov, vse več dela in tudi z vse večjim upadanjem lastnih finančnih prilivov.

Tu je torej tudi finančni vidik. V Sloveniji nihče več ne verjame, da je Cerkev revna, kajti po premoženju, gozdovih, investicijah, donacijah, zapuščinah in državnih subvencijah je segla z apetiti, nad katerimi so ostrmeli najbolj zagreti neoliberalci.

Toda na drugi strani obstajajo duhovniki, celo škofije, ki tiho sporočajo, da niso bogati, nekateri celo revni, da jim tu in tam primanjkuje sredstev za opravljanje »temeljnega poslanstva« in da se v prihodnosti pri popravilih cerkva, streh in cerkvenih zgradb ne bodo več mogli zanašati na nesistemsko finančno in siceršnjo pomoč zgolj dobrih vernikov.

Zdi se, da so duhovniki v Sloveniji v pomembnem številu prepričani, da papež tega imperativa ne bo vzdržal in bo po njegovem odhodu (ali smrti) v slovenski Cerkvi vse po starem.

V ozadju tega dogajanja v slovenski Cerkvi so leta negativne selekcije, nepredelanega klerikalizma in obsoletne socialne doktrine. Zdi pa se, da se novi val, ki je še zelo šibak in ranljiv, poskuša postaviti v veter sprememb. Pri tem ima oporo najmočnejšega lika Rimskokatoliške cerkve, reformističnega papeža Frančiška. Zdi se, da so duhovniki v Sloveniji v pomembnem številu prepričani, da papež tega imperativa ne bo vzdržal in bo po njegovem odhodu (ali smrti) v slovenski Cerkvi vse po starem. Kot bi se v mahničevskem slogu kulturnega boja idejna kopja razdelila med dva lika: med kardinala Rodeta in papeža Frančiška. Toda po drugi strani je tudi videti, kako imajo narobe tisti, ki menijo, da Frančišek svojega mandata ne bo mogel vzdržati. Pri verski vsebini je v devetih letih pontifikata namreč že naredil več, kot vsi papeži 20. stoletja in v tem smislu je tiho postavil temelje nove zgradbe.