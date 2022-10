Rishi Sunak bo novi britanski premier, že peti v šestih letih

Britanska konservativna stranka je dobila že svojega petega voditelja v zadnjih šestih letih. Na njen vrh se je uspelo povzpeti nekdanjemu finančnemu ministri Rishiju Sunaku, ki bo s tem postal tudi novi predsednik vlade Združenega kraljestva.

Na položaju bo nadomestil Liz Truss, ki je prejšnji teden odstopila po samo 44 dneh vladanja, ključna naloga prvega britanskega premiera indijskega porekla in enega najmlajših v zgodovini pa bo zagotoviti gospodarsko stabilnost in po vrsti napak svoje predhodnice popraviti načeti ugled vladajoče stranke.

Dvainštiridesetletnemu potomcu priseljencev je uspelo zbrati podporo več kot polovico od 357 konservativnih poslancev in se s tem izogniti vstopu v naslednji krog, kjer bi o zmagovalcu odločalo 180.000 članov vladajoče stranke. Njegova edina protikandidatka, vodja spodnjega doma parlamenta Penny Mordaunt, se je danes popoldan umaknila iz tekme za Downing Street.

Za položaj voditelja konservativcev se je Rishi Sunak potegoval tudi letos poleti, a moral zmago prepustiti Liz Truss. Foto: Susannah Ireland/Afp

Volitve novega vodja konservativcev je po vsej verjetnosti skrajšal tudi umik Borisa Johnsona. Nemalo tistih, ki so še do nedavnega podpirali vrnitev nekdanjega premiera na oblast, se je na koncu uspelo poenotiti za Sunakom in njegovo vizijo.

Kaj je bil vzrok za Johnsonovo odločitev, ni povsem jasno. Neuradno je imel zadostno podporo za preboj v naslednji krog, a se za kandidaturo menda ni odločil zaradi pomanjkanja enotnosti v torijskih vrstah, kar po njegovih besedah preprečuje učinkovito vladanje.

Njegov umik so mnogi kritiki sprejeli z olajšanjem, pozdravili pa so ga tudi finančni trgi, ki so se bali, kaj bi nov Johnsonov mandat pomenil za stabilnost britanskih javnih financ. V pričakovanju Sunakove izvolitve je vrednost funta narasla, cena britanskega zadolževanja pa upadla.