Galerija

Novi ameriški predsednik Donald Trump se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na zasedanju generalne skupščine OZN septembra v New Yorku, v Moskvi pa so do zdaj vztrajali pri stališču, da se vzpostavljanje stikov lahko začne šele po Trumpovi inavguraciji. FOTO: Afp