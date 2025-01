V Ukrajini številne racije ubežnikov, ki se izogibajo vpoklicu v vojsko

Ukrajinska policija je danes sporočila, da po vsej državi izvaja okoli dvesto racij kot del širše preiskave nezakonitih pobegov Ukrajincev v primerni starosti za vpoklic v vojsko, ki se temu izogibajo z begom iz države. Kijev želi z mobilizacijo okrepiti svoje sile v vojni proti Rusiji, ki napreduje na več delih fronte.

»Izvajamo več kot dvesto preiskav v zvezi s primeri nezakonitih prehodov meje ukrajinskih moških v primerni starosti za služenje vojaškega roka,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila ukrajinska policija. Dodali so, da racije potekajo v 19 regijah po vsej državi.

Današnje racije so del širše preiskave, ki so jo ukrajinske oblasti prejšnji teden sprožile z racijami v približno šeststo domovih, pisarnah in na drugih lokacijah.

Po navedbah policije so glavna tarča organizatorji pobegov, ki pomagajo Ukrajincem, ki se želijo izogniti vpoklicu v vojsko, pri nezakonitih izstopih iz države.

Kampanja ukrajinskih oblasti za okrepitev oboroženih sil je razdelila javno mnenje in sprožila strah med moškimi v primerni starosti za vpoklic, pri čemer jih je več tisoč pobegnilo iz države. Pri tem včasih uporabljajo tudi nevarne poti čez gore in reke, ki jih uporabljajo tudi tihotapci.

Kijev se poleg tega sooča s problemom sistemske korupcije znotraj vojaške infrastrukture, ki Ukrajino pesti že od začetka ruske invazije februarja 2022.

Zaradi obsežne korupcijske sheme, v okviru katere številnim vladnim uradnikom z lažnimi potrdili o invalidnosti omogočajo izogibanje vpoklicu v vojsko, je lani oktobra, denimo, odstopil ukrajinski generalni državni tožilec Andrij Kostin.