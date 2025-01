V nadaljevanju preberite:

Iz Kurske oblasti v Ruski federaciji, kamor so lani avgusta vdrli ukrajinski vojaki, še vedno prihajajo skope in protislovne novice o (ne)uspešnosti sveže ukrajinske ofenzive. Informacije o velikih prodorih ruskih napadalcev v Donbasu pa potrjujejo tudi ukrajinski in zahodni viri.