Vojaški in informacijski spopadi v Kurski oblasti

Medtem ko iz Donbasa iz dneva v dan prihajajo potrjene novice, da ruski napadalci zavzemajo ključna ukrajinska obrambna oporišča, o tem, kar se trenutno dogaja v Kurski oblasti, ki jo je delno zavzela ukrajinska vojska, ni veliko znanega. Viri iz Kijeva, ki so sprva poročali o novi uspešni ukrajinski ofenzivi, so obmolknili, z ruskega obrambnega ministrstva pa sporočajo, da so vse napade sovražnika odbili.