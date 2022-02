Rusi zavzeli Berdjansk, danes naj bi se začela pogajanja med Rusi in Ukrajinci

Glavni poudarki Danes naj bi se začela mirovna pogajanja med Moskvo in Kijevom na ukrajinsko-beloruski meji.

Belorusija se je menda tudi uradno vpletla v vojno.

08.37 Južna Koreja se bo pridružila sankcijam Swift proti Rusiji in poslala humanitarno pomoč Ukrajini

Južna Koreja bo prepovedala izvoz strateškega materiala v Rusijo in se pridružila mednarodnim prizadevanjem za blokiranje nekaterih ruskih bank iz svetovnega plačilnega sistema Swift, je v ponedeljek sporočilo zunanje ministrstvo države, poroča CNN. Ministrstvo ni razkrilo, kateri ključni strateški materiali bodo predmet prepovedi izvoza, vendar so sporočili, da so ZDA o svoji odločitvi obvestili po diplomatski poti. Držrava bo tudi povečala svojo humanitarno podporo Ukrajini s sodelovanjem z mednarodno skupnostjo in pošiljanjem nesmrtonosne vojaške opreme, so sporočili z ministrstva.

08.30 Nekdanji japonski premier predlagal, da bi ZDA v njihovi državi imele jedrsko orožje

Nekdanji japonski premier Shinzo Abe je v televizijskem intervjuju, kjer so govorili o dogajanju v Ukrajini, razburil z izjavo, da bi Japonska morala dovoliti Američanom, da v njihovi državi namesti jedrsko orožje. Na Japonskem ruska invazija na Ukrajino riše vzporednice s potencialno kitajsko invazijo na Tajvan ali prevzemom otokov v Vzhodnokitajskem morju, ki jih nadzorujejo Japonci. Dopisnik BBC-ja iz Tokia Rupert Wingfield-Hayes pravi, da je to politično eden največjih tabujev na Japonskem. Od druge svetovne vojne se je Japonska zavezala, da na svojem ozemlju nikoli ne bo imela, proizvajala ali uporabljala jedrskega orožja. Abe je tudi dejal, da verjame, da bi morale ZDA Kitajski jasno povedati, da bodo branile Tajvan, če jih Peking napade.

Aktualni japonski premier Fumio Kishida pa je danes v odzivu na predlog Abeja dejal, da bi bilo »nesprejemljivo«, da bi Tokio sklenil dogovor o delitvi jedrskega prostora z ZDA. »To je nesprejemljivo glede na stališča naše države, da na svojem ozemlju ne dovoljuje proizvodnje ali uvedbe jedrskega orožja,« je dejal Kishida pred japonskim parlamentom.

08.01 Zelenski v nedeljo: Naslednjih 24 ur bo za Ukrajino ključnih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo po telefonu povedal britanskemu premierju Borisu Johnsonu, da je naslednjih 24 ur ključnih za Ukrajino, je dejal tiskovni predstavnik Downing Streeta, poroča Reuters. Johnson je dejal, da bodo Združeno kraljestvo in njeni zavezniki naredili vse, da bi zagotovili, da bo obrambna pomoč dosegla Ukrajino, je dejal tiskovni predstavnik v izjavi.

08.00 Prestolnica, kjer je uvedena policijska ura, ostaja v rokah Ukrajine

V Kijevu so ob osmi zjutraj po njihovem času prebivalci prestolnice lahko svobodno zapustili podzemna zavetišča, kjer so bivali, saj je policijska ura, ki je trajala konec tedna, odpravljena, navaja BBC. Odprte bodo lahko trgovine z živili, javni prevoz bo stekel, bodo pa podzemne železnice vozile redkeje kot običajno. Konec tedna so ponovno odjeknile eksplozije, ki so bile večinoma zadržane na obrobju osrednjega Kijeva. Strašni napad ruskih raket na središče mesta se ni uresničil, prestolnica pa ostaja v rokah Ukrajine. Policijska ura bo ponovno uvedena ob 22. uri in bo trajala do jutri do sedme ure. A prebivalcem svetujejo, naj podnevi ne zapuščajo svojih domov in zavetišč, razen če je to nujno potrebno.

07.55 Belorusija pravi, da je pripravljena na pogovore med Rusijo in Ukrajino

Beloruske oblasti so danes sporočile, da so pripravljene na načrtovane pogovore med Rusijo in Ukrajino, čeprav delegaciji še nista prispeli. Prizorišče za pogovore med Rusijo in Ukrajino v Belorusiji je pripravljeno in čakamo na delegaciji, je sporočilo belorusko zunanje ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

07.52 Von der Leynova: Ukrajina sodi v Evropsko unijo

Ukrajina sodi v Evropsko unijo, je v nedeljskem pogovoru za spletni portal Euronews dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Povedala je, da EU in Ukrajina sodelujeta na številnih področjih, tako na primer poteka vključevanje ukrajinskega trga v evropski enotni trg, strani pa sodelujeta tudi na področju energetike.

07.16 ZDA odobrile dostavo raket stinger Ukrajini

ZDA so prvič doslej odobrile dostavo raket zemlja-zrak tipa stinger ukrajinski vojski. To bo prva dostava omenjenih raket iz ZDA, podobno pa so napovedale tudi nekatere evropske države. ZDA so dostavo raket stinger odobrile že v petek, v nedeljo pa je novico potrdil neimenovani predstavnik vlade predsednika Josepha Bidna, poročajo ameriški mediji. ZDA sicer še niso dodelale logistike dostave raket.

06.55 Ruska invazija se nadaljuje

Ruska ofenziva na glavno mesto Ukrajine Kijev se danes zgodaj zjutraj nadaljuje, je sporočila ukrajinska vojska. Številni prebivalci mesta so se medtem skrivali v podzemnih prostorih, je poročal BBC. O eksplozijah so ponoči poročali tudi v bližini številnih drugih ukrajinskih mest, med njimi iz Harkova. Na severu Kijeva je ruska vojska ponoči poskušala zgraditi pontonski most za prečkanje reke Irpin, je na facebooku sporočil generalštab ukrajinske vojske. Med drugim je ruska vojska neuspešno poskušala zavzeti mesto Irpin tik pred Kijevom, so sporočili. Ruske čete so napredovale iz južnega ukrajinskega mesta Herson proti Mikolajvu, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema DPA. V Černigovu so vso noč potekali spopadi, poroča BBC. Raketa je menda zadela vrtec in zanetila požar, poškodovana sta tudi trgovina in stanovanjski blok. BBC poroča o le enem ranjenem. Ena ženska je bila lažje poškodovana, poroča BBC.

Moški hodi pred uničeno stavbo po ruskem raketnem napadu v mestu Vasilkov blizu Kijeva. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Ukrajinsko notranje ministrstvo je od začetka napada na Ukrajino poročalo o 352 smrtnih žrtvah med civilisti, od tega je 14 otrok. Po podatkih ministrstva je bilo v nedeljo zvečer ranjenih še 1684 ljudi, med njimi je 116 otrok. Ukrajinska vojska je sporočila, da je ruska stran izgubila približno 4500 vojakov in da so bili uničeni številni ruski helikopterji, tanki in druga vojaška vozila. Rusija je priznala, da so med boji v Ukrajini bile smrtne žrtve med ruskimi vojaki, a številke ni navedla.

06.50 Belorusija naj bi se uradno vpletla v vojno

Nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na ukrajinsko agencijo Unian, danes poroča o namigih, da bi se lahko Belorusija že v ponedeljek uradno vpletla v vojno v Ukrajini. Del ruskih sil je sicer v Ukrajino vdrl prav iz Belorusije.

06.45 Belorusi so se odločili za jedrsko orožje in ruske sile

Beloruski volivci so se na nedeljskem referendumu o ustavnih reformah odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje in rusko vojsko na svojem ozemlju, obenem pa so 67-letnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku omogočili predsedniški mandat vse do leta 2035, poroča AFP. Lukašenko je Putinu dovolil, da so ruske enote napadle Ukrajino z ozemlja Belorusije, ki je jedrsko orožje po razpadu Sovjetske zveze predala Rusiji. Ta bo lahko po novem jedrske rakete spet namestila v Belorusiji, to pomeni bliže Evropi. Britanski Daily Mail medtem poroča, da naj bi Lukašenko odobril napotitev posebnih enot beloruske vojske v Ukrajino na pomoč Rusom, ki oblegajo prestolnico Kijev. Lukašenko je v nedeljo za ruske medije izjavil, da zahodne sankcije silijo Rusijo v tretjo svetovno vojno.

03.19 Brazilija se ne bo pridružila sankcijam proti Rusiji

Brazilski desničarski predsednik Jair Bolsonaro je v nedeljo dejal, da se Brazilija ne bo pridružila sankcijam proti Rusiji in bo ostala nevtralna. Bolsonaro, ki se je 16. februarja v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je dodal, da ne želi prenesti posledic konflikta v Brazilijo. Prav tako je dejal, da mu je Putin povedal, da Rusija ne namerava izvajati pokolov v Ukrajini in da se v nekaterih regijah Ukrajine 90 odstotkov prebivalstva želi pridružiti Rusiji. Brazilija je sicer v petek v varnostnem svetu ZN glasovala za predlog resolucije, ki je obsodila rusko agresijo, vendar pa se obenem ni pridružila izjavi Organizacije ameriških držav z obsodbo ruskega početja.

Uslužbenci ukrajinskih vojaških sil se sprehajajo po majhnem mestu Severodoneck v regiji Doneck. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

01.09 Razmere v Kijevu zelo napete, Rusi so zavzeli pristaniško mesto Berdjansk

Razmere v Kijevu so zelo napete, a ruske sile ga kljub nekaterim drugačnim trditvam niso povsem obkolile, je v nedeljo zvečer zatrdil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ukrajinska vojska se krčevito upira in ruska stran je utrpela številne žrtve, je Kličko dejal za nemški časnik Bild. Rusi pa so menda zasedli pristaniško mesto Berdjansk na jugovzhodu Ukrajine, je na facebooku objavil vršilec dolžnosti župana Oleksandr Svidlo. Kot je dodal, so jih ruski vojaki obvestili, da so vse upravne stavbe pod njihovim nadzorom. V Berdjansku, kjer živi okoli 100.000 ljudi, je tudi pomorsko vojaško oporišče, še poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

00.30 GS ZN danes o Ukrajini, stekla naj bi prva pogajanja

Generalna skupščina Združenih narodov bo danes na zasedanju sprejemala resolucijo z obsodbo ruske agresije na Ukrajino, medtem ko naj bi se v bližini Černobila začela prva pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki. Na izrednem zasedanju se bo na zahtevo Francije sestal tudi varnostni svet ZN in razpravljal o humanitarni krizi v Ukrajini. Na meji med Belorusijo in Ukrajino v bližini Černobila naj bi se po nekaterih napovedih danes zjutraj začela pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki, ki so jih sprva pričakovali že v nedeljo, a naj bi se zavlekla zaradi logističnih težav ukrajinske delegacije.

V Kijevu so v pogajanja privolili po telefonskem pogovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Pogovori na ukrajinsko-beloruski meji ob reki Pripjat naj bi se začeli brez pogojev. Zelenski je glede pogajanj sicer skeptičen in ne verjame v uspeh srečanja, vendar želi poskusiti ustaviti vojno, dokler za to obstajajo minimalne možnosti, je pojasnil v nedeljo.

00.30 Ministri EU za obrambo in energetiko zaradi vojne v Ukrajini na izrednih zasedanjih v Bruslju

Obrambni ministri držav EU se bodo po tem, ko se je EU v nedeljo prvič v zgodovini odločila, da bo za pomoč Ukrajini v boju proti ruski agresiji financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi, danes dogovorili o nadaljnjih korakih. Na izrednem zasedanju se bodo sešli tudi ministri držav EU za energetiko, saj je EU zelo odvisna od ruskega plina.