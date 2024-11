Rusija po navedbah britanskega ministra utrpela rekordne izgube

Britanski obrambni minister John Healey je v pogovoru za današnji Daily Telegraph dejal, da so ruske sile v oktobru na bojiščih v Ukrajini utrpele rekordne izgube. Skupaj naj bi Rusija doslej v vojni proti Ukrajini izgubila že skoraj 700.000 vojakov, ki so bili bodisi ubiti ali ranjeni, je dodal.

»Najnovejši podatki britanske vojne obveščevalne službe kažejo, da je povprečna dnevna izguba Rusije (ubitih in ranjenih) v Ukrajini v oktobru dosegla novi maksimum, ki znaša povprečno 1354 oseb dnevno. Za Rusko Federacijo je bil minuli mesec najhujši v celotni vojni. Skupne izgube so znašale 41.980 ljudi,« je dejal Healey.

Kot je dodal, so ruske sile pred tem najhujše izgube doživele maja letos, ko je bilo po podatkih britanske vojaške obveščevalne službe ubitih ali ranjenih 39.110 njihovih pripadnikov.

Obveščevalne službe ocenjujejo, da je Rusija od začetka invazije na Ukrajino izgubila več kot 696.000 vojakov, je poudaril Healy. Po njegovih navedbah Moskva trenutno namenja 40 odstotkov proračuna za obrambo, kar je po njegovih besedah zanjo nevzdržno.

Številni analitiki menijo, da se bo Kremelj po letu 2025 soočil s težavami pri nadaljevanju takšne porabe, je britanski obrambni minister še dodal v pogovoru za Telegraph, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Nina Liashonok/Reuters

Borrell izrazil neomajno podporo Ukrajini, Kijev za srečanje Zelenskega s Trumpom

Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je ob današnjem obisku v Kijevu izrazil »neomajno podporo« Evropske unije Ukrajini po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je ob tem sporočil, da Kijev pripravlja srečanje predsednika Volodimirja Zelenskega s Trumpom.

»Dialog med Trumpom in Zelenskim je že vzpostavljen. Odprti smo za nadaljnje sodelovanje,« je dejal Sibiha na skupni novinarski konferenci z Borrellom.

Trumpova zmaga je v Ukrajini in velikem delu EU sprožila strahove, da bi lahko Washington pod njegovim vodstvom končal podporo Kijevu v boju proti ruski vojaški invaziji.

»Sporočilo je jasno - Evropejci bodo še naprej podpirali Ukrajino,« je ob obisku dejal Borrell, ki sicer v kratkem zapušča položaj. »Od začetka podpiramo Ukrajino in ob svojem zadnjem obisku prinašam isto sporočilo: Podprli vas bomo, kolikor bomo lahko," je dodal.

Josep Borrell in Andrij Sibiha FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Med kampanjo je Trump izražal dvome o obsežni vojaški in finančni pomoči ZDA Ukrajini ter dejal, da bi lahko ob prevzemu oblasti sklenil hiter dogovor za končanje vojne.

»Nihče ne ve natančno, kaj bo naredila nova administracija,« je dejal Borrell ob obisku v Ukrajini. Kot je poudaril, ima sedanji predsednik ZDA Joe Biden še dva meseca časa za sprejemanje odločitev.

»Vendar moramo Evropejci izkoristiti to priložnost, da zgradimo močnejšo in združeno Evropo, in eden od izrazov enotnosti, moči in sposobnosti ukrepanja je naša vloga pri podpori Ukrajini,« je še dejal.

EU porabila ogromno denarja

EU je skupaj porabila okoli 125 milijard dolarjev za podporo Ukrajini od ruske invazije leta 2022, medtem ko so ji ZDA namenile več kot 90 milijard dolarjev, navaja sledilnik Inštituta Kiel.

Ohranjanje ZDA kot največje donatorke Ukrajini večina vidi kot ključnega pomena za to, da se Kijev obdrži nad vodo, zlasti v času politične negotovosti v velikih evropskih silah Nemčiji in Franciji.

Borrell, ki se je med obiskom srečal z najvišjimi ukrajinskimi predstavniki, je dejal, da se morajo države članice EU odločiti, »kdaj in kako povečati« svojo podporo, če bo to potrebno. Dodal pa je, da je na srečanju voditeljev EU v petek v Budimpešti »večina držav članic vztrajala pri isti liniji, še naprej podpirati Ukrajino«, še poroča AFP.